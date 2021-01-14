За останні 5 років в Україні прийняли зміни до Конституції і створили нові судові органи, але система залишилася старою. Водночас в суспільстві гостро постало питання судової реформи, яку Володимир Зеленський обіцяв почати втілювати у 2021 році.

Суспільство вимагає справедливості, тому ситуація для таких суддів, як Олександр Тупицький та йому подібних є дуже небезпечною. Таку думку в ефірі програми "69" на 24 каналі озвучив Олег Рибачук.

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"На Зеленського чекають серйозні проблеми. Йому треба на когось скидати, швидше за все це буде уряд, але судова реформа стала настільки кричущо несправедливою, що зараз є найбільший запит на справедливість", – пояснив він.

За словами Рибачука, українці весною можуть розпочати серйозний бунт через ситуацію, що склалась з Конституційним Судом.

Судова реформа: що відомо

5 листопада 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт Володимира Зеленського про судову реформу на доопрацювання.

Документ, зокрема визначає порядок формування одного з ключових органів суддівського врядування – Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зменшення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100, н ові підстави для звільнення членів ВККС тощо.

Вкінці 2020 року президент України заявив, що у 2021 році планується глобальна реалізація судової реформи.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу