Резонансні питання на засіданні РНБО не розглядатимуть, – нардеп
Рада національної безпеки й оборони України 19 березня проведе чергове засідання. Попередньо, на ньому не розглядатимуть резонансні питання.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Наразі невідомо, які саме питання будуть на порядку денному на засіданні РНБО 19 березня.
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Резонансу на РНБО не буде
Голова парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк під час розмови з журналістами припустив, що резонансні питання на засідання РНБО розглядати не будуть.
Поки що чуємо, що нічого резонансного не буде,
– зазначив Железняк.
Таку ж інформацію напередодні повідомляло "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні не очікують.
До слова, РНБО збирає президент Володимир Зеленський. Засідання заплановане на 17:00.
Результати попередніх засідань РНБО
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.
- 19 лютого під час засідання наклали санкції на 19 юридичних і 8 людей. Серед них – проросійський політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- 26 лютого Зеленський провів закрите засідання РНБО. Там мовилося про ситуацію на окупованих територіях, подвійне громадянство та державну зраду. Зокрема, ввели санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.
- 11 березня РНБО доручила СБУ перевірити всіх народних депутатів, які у 2010 році голосували за Харківські угоди. Також затвердили рішення про необхідність націоналізувати підприємство "Мотор-Січ".
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