Рада національної безпеки й оборони України 19 березня проведе чергове засідання. Попередньо, на ньому не розглядатимуть резонансні питання.

Наразі невідомо, які саме питання будуть на порядку денному на засіданні РНБО 19 березня.

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Резонансу на РНБО не буде

Голова парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк під час розмови з журналістами припустив, що резонансні питання на засідання РНБО розглядати не будуть.

Поки що чуємо, що нічого резонансного не буде,

– зазначив Железняк.

Таку ж інформацію напередодні повідомляло "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні не очікують.

До слова, РНБО збирає президент Володимир Зеленський. Засідання заплановане на 17:00.

Результати попередніх засідань РНБО