Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков повідомив, що з деокупованого Криму пів мільйона росіян переселяти не будуть. На думку урядовця, вони зможуть отримати стасус іноземних громадян, або осіб без громадянства, або ж стати громадянами України. Таку ідею вже розкритикував голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Джерело: LB.ua

В інтерв'ю Резніков розповів про законопроєкт щодо деокупації Криму та Донбасу, який розробило його міністерство.

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Україна не порушуватиме гуманітарних прав

Резніков наголосив, що жодних гуманітарних прав Україна порушувати не збирається.

У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити, як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення – повернутися на свою історичну батьківщину,

– сказав Резніков.

За словами міністра, брати приклад з наступників сталінського режиму і займатись депортацією в уряді не збираються.

Чубаров про пропозицію Резнікова

Наміри Резнікова розкритикував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Політик зазначив, що "іноземець, який незаконно перебуває на території України підлягає негайному видворенню". Так визначає національне законодавство.

Всі, хто незаконно оселився в Криму з моменту його окупації, а днями ЄСПЛ вирішив, що Росія встановила ефективний контроль над Кримом з 27 лютого 2014 року, повинні покинути Крим, Якщо самостійно не виїдуть, тоді видворення. І в найкоротші терміни! Протягом одного місяця,

– написав Чубаров у фейсбуці.

У своєму дописі Чубаров позначив представників МЗС України та народних депутатів.

Зверніть увагу! У Міністерстві реінтеграції розробили законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду". На 99 сторінках документа розроблений план деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу, раніше окупованих Росією.