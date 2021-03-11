Резніков пояснив, чи піде Росія на повномасштабне вторгнення
Олексій Резніков заявив, що Росія не розпочне повномасштабного вторгнення в Україну. На це не вплинуть навіть санкції проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Джерело:"Обозреватель"
Росія економічно не готова до наступу. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявив у інтерв'ю.
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Українська армія вже не та, яка була у 2014 році
Резніков наголосив, що за 7 років війни Збройні сили України відродилися з нуля. У військових – серйозний ідеологічно-патріотичний настрій.
У нас через війну з 2014-го року пройшло півмільйона солдат, які зараз мають справжній військовий досвід. Вони знають, як пахне порох, що таке кров і втрата товариша на полі бою,
– сказав міністр.
Він додав: "Це 500 тисяч мобілізаційного потенціалу України. Плюс офіційно – 250 тисяч склад ЗСУ і ще 50 тисяч бійців Нацгвардії. Я вже не кажу про інших патріотично налаштованих українців".
Вся армія Росії, за словами Резнікова, становить півтора мільйона. Однак населення в них набагато більше, як і території. Тому Кремль не може привести всіх військових на кордон з Україною і під своїми прапорами вдертися у нашу державу.
Кожен буде зі зброєю захищати свій будинок
Політик наголосив, що навіть, якщо Росія піде на відкритий наступ, то нічого з цього не отримає.
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"Українська нація готова тотально захищати свою землю. Кожен зі зброєю в руках буде захищати свій будинок і вулицю. Навіть, якщо вони кудись і проскочать танковим ударом, що далі? Який військовий контингент буде стримувати цю територію?" – сказав Резніков.
Він пояснив, що набрати місцевих поплічників "типу Пушиліна чи Захарченка" буде неможливо, бо цей потенціал вже використаний.
Наступом Росія підтвердить свою участь у війні
Кремль офіційно підтверджує, що окупована територія Донбасу – це Україна і вони не втручаються у наші внутрішні справи. Тому відкрите вторгнення на нашу територію офіційно означатиме початок відкритої війни.
Як би тоді як би не хотіла інтелігентна і толерантна Європа звертатися до росіян, їй доведеться не просто посилювати санкції, а схвалювати серйозні рішення,
– заявив міністр.
Він додав, що санкції проти Віктора Медведчука не призведуть до повномасштабного вторгнення Росії: "Як вони це публічно пояснять? Це Україна за Медведчука?".
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