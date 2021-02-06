Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков вважає, що участь США й Польщі пішли б на користь нормандським переговорам. Він переконаний, що ці дві держави можуть спонувати Росію сісти за стіл переговорів в інтересах миру.

У своєму інтерв'ю віцепрем'єр-міністр наголосив, що дипломатія – це мистецтво переговорів. Тож Україна повинна застосовувати її для створення нових альянсів, що допоможуть досягти миру.

До слова Путіна це не зробить щасливим, – Кулеба про участь США у нормандському форматі

На жаль, зараз треба чесно констатувати, що попри всі спроби допомоги з боку наших партнерів – Франції та Німеччини – у рамках нормандського формату, за шість років ця війна не завершилася,

– наголосив Олексій Резніков.

Він також підкреслив, що мінські угоди були підписані саме завдяки зусиллям партнерів України. Вони мали бути виконаними й закінчитися ще 31 грудня 2015 року, а зараз цей термін давно пройшов.

Хто може пожвавити мирний процес

Урядовець, який відповідає саме за напрямок реінтеграції окупованих територій, наголошує на необхідності модернізації мінського формату – що б там не казали в Росії. У цьому контексті слід дивитися, хто зможе принести користь.

"Тому участь США за нової адміністрації, враховуючи певні зобов'язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести перемовини в інтересах миру", – заявив віцепрем'єр.

Тож він переконаний, що така потужна підтримка зможе перемогти Росію та її постійні зусилля "весь час щось придумувати, аби тільки не домовитися".

Коротко про мирні переговори України й Росії: