У Харкові в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту. Метро працюватиме до 03:00 1 січня, довше курсуватимуть і трамваї, тролейбуси та автобуси.

У зв'язку з проведенням в Харкові святкових заходів з нагоди зустрічі Нового року пасажирський транспорт працюватиме довше. Про це повідомили у департаменті інфраструктури Харківської міської ради.

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До котрої години курсуватиме транспорт у Харкові у ніч на 1 січня

метрополітен працюватиме до 03:00;

до 4:00 за основними напрямками від станцій метро будуть їздити трамваї, тролейбуси та автобуси, щоб забезпечити підвезення пасажирів громадським транспортом.

До слова, у Києві рух метро, автобусів, трамваї та тролейбусів у новорічну ніч також продовжили.

Зверніть увагу! Харків'яни напередодні Нового року влаштували масштабний флешмоб. 25 грудня, о 23:00 у місті засяяла найбільша в Україні ялинка з автомобілів.

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