В якому режимі працюватиме транспорт Харкова у новорічну ніч
У Харкові в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту. Метро працюватиме до 03:00 1 січня, довше курсуватимуть і трамваї, тролейбуси та автобуси.
У зв'язку з проведенням в Харкові святкових заходів з нагоди зустрічі Нового року пасажирський транспорт працюватиме довше. Про це повідомили у департаменті інфраструктури Харківської міської ради.
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До котрої години курсуватиме транспорт у Харкові у ніч на 1 січня
- метрополітен працюватиме до 03:00;
- до 4:00 за основними напрямками від станцій метро будуть їздити трамваї, тролейбуси та автобуси, щоб забезпечити підвезення пасажирів громадським транспортом.
До слова, у Києві рух метро, автобусів, трамваї та тролейбусів у новорічну ніч також продовжили.
Що відомо про святкування Нового року у Харкові
- Раніше у Харкові засвітили святкову ялинку. Однак цьогоріч там немає традиційного будинку Діда Мороза, ярмарку чи святкового концерту.
- Через епідемію коронавірусу у місті вирішили відмовитись від гучних святкувань. Щоправда, біля ялинки лунатиме музика, а неподалік люди зможуть поласувати святковими стравами та напоями.
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