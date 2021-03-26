Попри пекельний бій біля Шумів, внаслідок якого загинули 4 українських захисників, режим припинення вогню триває. За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, неправильно було б сказати, що режиму припинення вогню не існує.

Таку думку Арестович озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також він зазначив, якщо "почати стріляти" – загиблих будуть десятки щомісяця.

Важливо Ціна – життя людей, – Зеленський звернувся до "нормандської четвірки" через втрати на Донбасі

За словами Арестович, головна мета української влади зараз – повернення до дотримання режиму припинення вогню.

Дуже трагічне і резонансна подія. Ми повинні бути точними, і точно це звучить так: де-юре він (режим припинення вогню – 24 канал) зберігається. Те, що сталося сьогодні, ми трактуємо як грубе порушення режиму порушення вогню. Чи не скасування режиму, а грубе порушення,

– сказав він.

Радник глави ОП порівняв статистику втрат України на Донбасі та заявив про зменшення кількості жертв.

"Кількість обстрілів зменшилася, за різними підрахунками, від 10 до 15 разів. Те, що відбувається з початку року – це прикра така тенденція на переривання цього безпрецедентного періоду режиму припинення вогню", – підсумував Арестович.

Актуально Британія звернулася до Росії з категоричною заявою через втрати на Донбасі

Пекельний обстріл Шумів: головне