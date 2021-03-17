Журнал Forbes оприлюднює рейтинги найбагатших людей в світі. Однак їхні оцінки не завжди точні, якщо мовиться про українських олігархів.

Про статки олігархів, віллу сина Ахметова, про податки, які олігархи не платять та п'ятого президента Петра Порошенка – говорив народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

Цікаво Статки Ахметова знизилися відносно довоєнного рівня вдвічі, – Forbes

Про рейтинги Forbes

Рейтинги Forbes – це приблизна оцінка вартості чиєїсь власності. Ці оцінки не правильні. До прикладу, коли оцінюють багатство Білла Гейтса чи Ілона Маска – вони дивляться на біржові котирування вартості їх акцій.

У нас теж є біржовий ринок, але аналітики Forbes дивляться на 200 країн світу й не розуміють, що українська біржа – мертва. Там із легкістю може стояти котирування в 10 разів більше й ніхто цього не доведе.

Я впевнений, що статки українських олігархів можуть коливатися від 2 до 7 мільярдів доларів, залежно від року.

Впевнений, що на рахунках наших олігархів є готівкових коштів більше, ніж оцінюють вартість їх активів. Просто цього не видно.

Цікаво. Журнал " Forbes Україна" оприлюднив оновлений рейтинг найбагатших українців. Статки більшості з них значно зросли впродовж 2020 року. У першій трійці опинилися Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Щодо вартості активів – вони беруть це з повітря. Не може цифра коливатися з 20 мільярдів доларів до 2, а потім 7 мільярдів доларів. Ми також не бачимо серед цих грошей кількість готівки, яка є на рахунках олігархів.

Як в Україні простежити купівлю землі за кордоном

Якщо ти купуєш землю за кордоном – плати податки. Олігархи це все купують на свої офшорні компанії, а компанію реєструють на якомусь острові. Прослідкувати це можна з публічних звітів. Такі купівлі, як правило, стають доволі гучними для медіа, навіть до вказування в електронній декларації.

Увага. Якщо податкова про таке дізнається, то олігархи мусять сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% воєнного збору.

У нас найголовніша проблема в тому, що українські олігархи є власниками якоїсь компанії в певній республіці, на неї виплачуються дивіденди з їхніх підприємств в Україні. І ця ж компанія купує якийсь маєток.

Однак є світовий тренд, світове правило – якщо ви живете в країні 186 днів, ви зобов'язані там платити податки. Навіть до наших олігархів, які живуть більшість часу у Швейцарії, прийде місцевий уряд і скаже те саме.

Увага Син Ахметова купив маєток біля Женевського озера за 2 мільярди гривень, – Лещенко

Ми відтермінували цей закон. Були об'єктивні проблеми з тим, що рівень нашої податкової поки що не дозволяє відстежувати навіть такі речі.

Довідка. Мовиться про закон про КІКи – контрольована іноземна компанія.

Про сплату податків олігархами

Багато людей в Україні роблять угоди про передачу власності за межами України. Там вони або не платять податки, або платять із закордонних юрисдикцій, але живуть в Україні. Це фундаментально неправильно.

Тому що українець, який просто отримав мінімальну зарплату, платить 33%. Також він платить 18% податку – це святе.

Зверніть увагу Порятунок економіки: хто найбільше сплатив податків у 2020 році

Про олігархічну модель Порошенка

У нас є імпортне мито на цукор – 50%. Цукор в Україні міг би бути набагато дешевшим, ми могли б оподатковувати хоча б внутрішніх виробників.

Є серйозне питання до того, чому в Україні щороку імпортують 200 тисяч тонн пальмової олії, яка не дуже добра для здоров'я, але присутня в усіх шоколадних виробах. Вона робить українську продукцію прибутковою на ринку.

Якщо ми у звичайне вершкове масло покладемо замість тваринних жирів – пальмові, то зекономимо дуже серйозні гроші. Раптом бізнес продажу масла стає дуже прибутковим.

Також українців мучить історія з оподаткуванням автомобілів. Для того, щоби продавати нові автомобілі з нових заводів, які нікому не цікаві, ми ще досі обкладаємо податками вживані авто, щоби було більше стимулів купувати нові наші "гроби на колесах", які виробляє п'ятий президент і Запорізький автомобільний завод.

Питання "євроблях": головне