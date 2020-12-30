За даними опитування КМІС, якби зараз відбулися президентські вибори, то за Володимира Зеленського проголосували б 27% українців. Показник підтримки чинного президента постійно знижується. Зокрема, протягом 2020 року спостерігалося суттєве просідання рейтингу очільника держави.

Однак такі результати опитувань не можна називати обвалом. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Петро Олещук.

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За його словами, на зниження рейтингів вплинуло багато фактів. Зокрема, українське суспільство завжди відзначається тим, що будь-який лідер, обраний навіть з великою підтримкою, через деякий час починає її втрачати. Тому що виникає дуже багато нереалізованих очікувань.

Політолог вважає, що найбільше впливає на це наразі:

соціально-економічна ситуація в країні;

питання відповідальності – легендарні посадки, з якими йшов на вибори чинний президент.

Олещук: Опоненти Зеленського – люди, які асоціюються з минулим

Петро Олещук також відзначив, що під час оцінки рейтингів потрібно завжди дивитися не лише на першу особу, а й на всіх опонентів. Наразі там ті самі люди, з якими Зеленський конкурував у 2019 році.

За таких умов кудись особливо падати Зеленському вже і немає можливості. Тому що його опоненти – це люди, які асоціюються з минулим, і яких він переміг на виборах,

– пояснив політолог.

Він зауважив, поки що ніякої альтернативної пропозиції немає. Тому що ці опоненти мають серйозні медійні ресурси, які й використовують. Вони ефективно накачують свій електорат.

"На мою думку, при цьому Бойко, Медведчук і Порошенко виразно працюють в тріо. Роблячи це спільно проти чинного президента", – наголосив Олещук.

Втім зазначив, це не означає, що в них є можливості для розширення свого електорального поля.

Політолог припустив, що попри всі падіння, якщо за такого політичного порядку денного Зеленський піде на президентські вибори зараз, то будь-кого з тих, хто на нижчих щаблях рейтингу, він переможе. Адже мовиться про протистояння тій самій дискредитованій політичній еліті. Самодискредитація якої і зробила можливим президентство Зеленського.