Загадкова поява Смешка та ОПЗЖ в лідерах: дивний рейтинг від КМІС

Я не зовсім розумію, чому вся "патріотична спільнота" так радо кинулася репостити останні рейтинги від КМІС.

Джерело: Facebook

Феномен ОПЗЖ

Єдина політична сила, яка, згідно до цих рейтингів має підстави для оптимізму, – це ОПЗЖ.

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Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України / Скрін із сайту КМІС

Якщо брати партійні рейтинги, то згідно з цим соціологічним дослідженням, за ОПЗЖ готові проголосувати 20,7% респондентів, які вже визначилися з вибором. А це на 5% більше ніж у ЄС. Таким чином, зафіксоване опитуванням падіння рейтингу правлячої партії позначилось помітним зростанням лише у ОПЗЖ. Таким чином, єдиний бенефіціар усього "тарифного двіжу" – це ОПЗЖ, з чим їх і можна привітати. Якщо, звісно, ви хочете їх вітати.

Президентські рейтинги не менше здивували

Із рейтингами президентськими теж не все так просто.

Зокрема, якби вибори президента відбувалися в другій половині січня 2021 року, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, за колишнього главу держави Петра Порошенка – 15,7%. Третє місце було би у Юлії Тимошенко (11,8%). На четвертому місці Юрій Бойко (11%).



Рейтинг кандидатів на посаду президента України / Скрін із сайту КМІС

Окрім Бойка, до списку були включені також Медведчук, Шарій та Вілкул, які природньо знаходяться у тій самій ніші, що і Бойко. Маємо не забувати, що КМІС вже включав Медведчука до опитувань, що логічно знижувало результат Бойка. Якби не цей простий хід з подрібнення однієї фігури у ніші проросійської опозиції на декілька фігур, то Порошенко точно не займав би другу сходинку у рейтингу, це було би просто неможливо.

Але не це остання дивина. Також до рейтингу кандидатів у президенти включені одночасно Сергій Притула (2,5% серед тих, хто визначився) та Кіра Рудик (0,3%), яка ще не заявляла, що буде балотуватись у президенти.

Якимось дивним чином нагорі знову з'явилися Смєшко та його СіЧ із просто вражаючими відсотками. Як таке може траплятися, що кандидат росте як на дріжжах без будь-якої медійної активності чи навіть присутності – загадка.

Все це дозволяє вказати на ОПЗЖ як на політичну силу, яка цілком може мати відношення до опитування. Точніше, навіть не саме ОПЗЖ, а його "крило".

Це пояснює появу Медведчука, який, очевидно, теж хоче включитися у боротьбу за статус "головного лідера Сходу". Так що тут цілком може бути присутня і внутрішньопартійна боротьба.

При цьому, на першому місці лишається Зеленський, що перемагає усіх потенційних супротивників у другому турі. Включно з Порошенком та Бойком. Водночас, це не найцікавіше. Найцікавіше те, що, якщо вірити даним КМІС, то у парі Бойко-Порошенко серед тих, хто визначився з вибором, 53% проголосували б за Бойка, 47% – за Порошенка. Таким чином, Порошенко втрачає останнього зручного "спаринг-партнера", якого, наче, він мав би безумовно перемагати. Це, звісно, якщо ви сприймаєте дані "телефонного опитування з ком'ютерною вибіркою" як досить серйозний аргумент.

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Що показав цей рейтинг?

Якщо ж спробувати зробити якісь висновки з цих даних, то вони можуть бути наступними.

1. Зеленський зберігає першість та гіпоптетичну перемогу у другому турі, а його партія – ні, у чому, очевидно, відобразилася тарифна та ковідна ситуація.

2. Якщо вірити даним, то основним бенефіціаром усіх протестів та невдоволення є ОПЗЖ, яка впевнено виходить на перше місце, користуючись ситуацією.

3. Сам перелік партій, які соціологи заводять у гіпотетичну ВР, нічого окрім здивування викликати не може.