Якби найближчим часом в Україні провели президентські вибори, то за теперішнього очільника країни Володимира Зеленського готові проголосувати лише 19,8% з тих, хто вже визначився. Ще наприкінці жовтня 2020 року рейтинг сягав 31%. Причиною такого різкого обвалу можуть бути скандали та нагальні питання, які турбують суспільство.

Джерело: 24 канал

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький пояснив, що рейтинг впав навіть нижче, ніж був на першому турі виборів президента у 2019 році. Тоді за нього проголосували приблизно 30% українців. Варто відзначити, що обвал рейтингу є очевидним.

До теми Президентський рейтинг: скільки людей підтримують Зеленського наприкінці січня 2021

"До початку 2020 року було зростання його підтримки навіть до 50%. Зараз ми бачимо майже 20% – це, мабуть, перша ситуація, коли його рейтинг опустився навіть нижче, ніж рейтинг на першому турі виборів 2019 року", – зауважив соціолог Грушецький.

Що вплинуло на обвал рейтингу

Грушецький припустив, що на рейтинг впливає тарифне питання – воно найбільше турбує українців. Водночас скандал довкола нардепа зі "Слуги народу" Олександра Дубінського позначається негативно на його іміджі президента.

Довідка. Проти Олександра Дубінського запровадили санкції у США. Все через ймовірне його втручання у вибори президента у Штатах. У ЗМІ з'явилась інформація, що Володимир Зеленський просив нардепа вийти з фракції на час розслідування. Однак той відмовився, натомість записав відеозвернення до президента, де вимагає зустрітися з ним особисто. Детальніше – тут.

"Якщо ми говоримо саме про розмивання його електорату, то постає питання в тому, скільки людей взагалі знають хто такий нардеп Дубінський. Найімовірніше, широкої популярності серед населення України у нього немає", – пояснив Грушецький.

Він зауважив, що Дубінський більш відомий в інтернет-просторі, фейсбук-спільноті. Саме там користувачі активні і опозиційно налаштована до чинної влади.

Це лише додаткова цеглинка (ситуація з Дубінським – 24 канал). Цеглинка негативу з приводу Дубінського, цеглинка негативу з приводу співробітництва з олігархами, цеглинка через мовний закон – це все призводить до спільного руйнування рейтингу президента,

– підсумував Грушецький.



Кого українці хочуть бачити президентом / Інфографіка 24 каналу