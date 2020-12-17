Україна у 2020 році вперше увійшла до європейського рейтингу відкритості даних Open Data Maturity. З першого ж разу наша держава посіля 17 місце й обійшла низку західних партнерів.

Україна увійшла до переліку держав, що швидко розвиваються. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, посилаючись на дані European Data Portal.

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Результати

Україна посіла 17 місце в рейтингу й набрала 2 180 балів з загальних 2 600. Таким чином наша держава увійшла до переліку держав, що швидко розвиваються – Fast-trackers.

Схожі показники отримали такі держави, як Швеція, Фінляндія, Німеччина, Італія та інші.

Лідирує в рейтингу Данія, а на другому місці розташувалась Франція. Третю позицію з однаковим результатом поділили між собою Іспанія та Ірландія.

Нижче за Україну опинилися Велика Британія, Норвегія, Португалія, Швейцарія, Бельгія та Угорщина.

Коментар віцепрем'єра

Михайло Федоров переконаний, що такий результат – наслідок того, що Міністерство цифрової трансформації підвищує використання відкритих даних. Наприклад, понад 1 мільйон українців користувалися відкритими даними на data.gov.ua у 2020 році.

Рейтинг – це ще одне підтвердження того, що Україна продовжує шлях до прозорості та підзвітності влади в правильному напрямку,

– переконаний віцепрем'єр.



Рейтинг відкритості даних у країнах Європи / Скришнот з European Data Portal