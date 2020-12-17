Україна дебютувала в рейтингу відкритості даних Open Data Maturity
Україна у 2020 році вперше увійшла до європейського рейтингу відкритості даних Open Data Maturity. З першого ж разу наша держава посіля 17 місце й обійшла низку західних партнерів.
Україна увійшла до переліку держав, що швидко розвиваються. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, посилаючись на дані European Data Portal.
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Результати
- Україна посіла 17 місце в рейтингу й набрала 2 180 балів з загальних 2 600. Таким чином наша держава увійшла до переліку держав, що швидко розвиваються – Fast-trackers.
- Схожі показники отримали такі держави, як Швеція, Фінляндія, Німеччина, Італія та інші.
- Лідирує в рейтингу Данія, а на другому місці розташувалась Франція. Третю позицію з однаковим результатом поділили між собою Іспанія та Ірландія.
- Нижче за Україну опинилися Велика Британія, Норвегія, Португалія, Швейцарія, Бельгія та Угорщина.
Коментар віцепрем'єра
Михайло Федоров переконаний, що такий результат – наслідок того, що Міністерство цифрової трансформації підвищує використання відкритих даних. Наприклад, понад 1 мільйон українців користувалися відкритими даними на data.gov.ua у 2020 році.
Рейтинг – це ще одне підтвердження того, що Україна продовжує шлях до прозорості та підзвітності влади в правильному напрямку,
– переконаний віцепрем'єр.
Рейтинг відкритості даних у країнах Європи / Скришнот з European Data Portal
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