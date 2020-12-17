Майже половина дорослого населення України довіряє президенту Володимиру Зеленському. Водночас ще більше – 54% – висловлює йому недовіру.

Про це свідчать результати соцдослідження від групи "Рейтинг". Опитування проводили з 12 по 14 грудня. Актуально Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце Рейтинг довіри до українських політиків Чинний президент Володимир Зеленський – довіряють 43% опитаних. Мер Києва Віталій Кличко – 32%. Експрем’єр Володимир Гройсман – 29%. Спікер Ради Дмитро Разумков – 26%. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 25%. Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко – 24%. П’ятий президент Петро Порошенко – 22%. Чинний прем'єр Денис Шмигаль – 15%. Як в Україні довіряють тутешнім політикам / Дані дослідження групи "Рейтинг" ​До речі Зеленського назвали політиком року, але й головним розчаруванням: опитування Докладіше про вищезазначене соцдослідження "Рейтингу" Опитували українців від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Взяли участь у дослідженні 2 500 респондентів.

Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка – репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95, але не більше 2%.