Зеленському не довіряють більше, ніж довіряють: але президент очолює рейтинг – хто далі
Майже половина дорослого населення України довіряє президенту Володимиру Зеленському. Водночас ще більше – 54% – висловлює йому недовіру.
Про це свідчать результати соцдослідження від групи "Рейтинг". Опитування проводили з 12 по 14 грудня.
Актуально Президентський рейтинг: яка підтримка у Зеленського та хто вийшов на друге місце
Рейтинг довіри до українських політиків
- Чинний президент Володимир Зеленський – довіряють 43% опитаних.
- Мер Києва Віталій Кличко – 32%.
- Експрем’єр Володимир Гройсман – 29%.
- Спікер Ради Дмитро Разумков – 26%.
- Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 25%.
- Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко – 24%.
- П’ятий президент Петро Порошенко – 22%.
- Чинний прем'єр Денис Шмигаль – 15%.
Як в Україні довіряють тутешнім політикам / Дані дослідження групи "Рейтинг"
До речі Зеленського назвали політиком року, але й головним розчаруванням: опитування
Докладіше про вищезазначене соцдослідження "Рейтингу"
- Опитували українців від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Взяли участь у дослідженні 2 500 респондентів.
- Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Вибірка – репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95, але не більше 2%.
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