ОПЗЖ та "Європейська Солідарність" лідирують: скільки партій проходять до Ради – свіжий рейтинг

Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити 7 політсил. На першій сходинці опинилась "Опозиційна платорма – За життя". Далі йдуть "Європейська Солідарність" та "Батьківщина". Натомість "Слуга народу" опинилась поза трійкою лідерів.

Джерело: КМІС

Прохідний бар'єр у 5% можуть подолати 7 партій. Однак 2 політсили також наближаються до цієї позначки.

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Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)

ОПЗЖ – 20,7%,

"ЄС" – 15,3%,

"Батьківщина" – 12,6%,

"Слуга народу" – 11,2%,

"Сила і честь" – 8,3%,

"Голос" – 5,6%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%.

"Партія Шарія" – 4,6%,

"Удар" – 4,4%,

"Свобода" – 3,8%.



Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг на початку січня (голоси тих, хто визначився з вибором)

Опитування КМІС провів 22 січня. Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Випадкова вибірка телефонних номерів. Опитали 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років) України. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Рейтинг опублікувала соціологічна група "Рейтинг". Відповідне опитування вони проводили 2 – 4 січня.

"Слуга народу" – 21,6%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 17,4%;

"Європейська солідарність" – 14,5%;

"Батьківщина" – 10,9%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,7%;

"Радикальна партія" – 5,6%;

"За майбутнє" – 3,7%;

"Свобода" – 3,2%;

"УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;

"Партія Шарія" – 2,9%;

"Голос" – по 2,8%;

"Сила і честь" – 2,8%;

"Наш край" – 2,2%;

"Пропозиція" – 0,3%;

важко відповісти – 3,5%;

не голосуватиму – 8,4%.



Рейтинг партій у січні 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про це опитування? Опитували населення України віком від 18 років у всіх областях, окрім окупованих територій. Загалом опитали 2 500 осіб. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитували людей методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95, але не більше ніж 2,0%.

Яким був парламентський рейтинг наприкінці грудня 2020 року (дані КМІС)

ОПЗЖ – 23,1%;

"Слуга народу" – 20,9%;

"Європейська Солідарність – 14,1%;

"Батьківщина" – 9,8%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 6,1%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;

"Сила і честь" – 4,4%;

"Голос" – 3,1%;

"Свобода" – 2,8%;

"За майбутнє" – 2,3%;

"Партія Шарія" – 2,3%;

"УДАР Віталія Кличка" – 2,2%;

"Опозиційний блок" – 1,8%;

"Наш край" – 0,8%;

"Пропозиція" – 0,4%;

"Самопоміч" – 0,4%;

інша партія – 0,4%.

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Якими були результати на останніх виборах до Ради (липень 2019 року)

"Слуга народу" – 43,16%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%,

"Батьківщина" – 8,18%,

"Європейська Солідарність" – 8,10%,

"Голос" – 5,82%,

"Радикальна партія" – 4,01%,

"Сила і честь" – 3,82%,

"Опозиційний блок" – 3,03%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 2,41%,

"Партія Шарія" – 2,23%,

"Свобода" – 2,15%.

Решта політичних сил набрали менше, як 2%. Тоді "Слуга народу" отримала монобільшість у парламенті. "Опозиційна платформа" отримала трохи більше як 40 місць, а решта – мінімальну кількість місць у парламенті.