"Слуга народу" лідирує, ОПЗЖ – досі в трійці: рейтинг партій на початку 2021 року
У парламентському рейтингу на початок січня 2021 року лідером досі залишається партія "Слуга народу". Президентську політсилу готові підтримати понад 20% українців. У спину їй дихає "Опозиційна платформа – За життя" – трохи більше ніж 17%. А на третьому місці опинилася "Європейська Солідарність" із понад 14% підтримки.
Свіжий рейтинг політичних партій опублікувала соціологічна група "Рейтинг". Відповідне опитування вони проводили 2 – 4 січня.
Актуально Президентський рейтинг падає: скільки людей підтримують Зеленського на початку 2021 року
Які партії найбільше підтримують українці (голоси тих, хто визначився з вибором)
- "Слуга народу" – 21,6%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 17,4%;
- "Європейська солідарність" – 14,5%;
- "Батьківщина" – 10,9%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5,7%;
- "Радикальна партія" – 5,6%;
- "За майбутнє" – 3,7%;
- "Свобода" – 3,2%;
- "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;
- "Партія Шарія" – 2,9%;
- "Голос" – по 2,8%;
- "Сила і честь" – 2,8%;
- "Наш край" – 2,2%;
- "Пропозиція" – 0,3%;
- важко відповісти – 3,5%;
- не голосуватиму – 8,4%.
Що відомо про це опитування?Опитували населення України віком від 18 років у всіх областях, окрім окупованих територій. Загалом опитали 2 500 осіб. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитували людей методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95, але не більше ніж 2,0%.
Яким був парламентський рейтинг наприкінці грудня 2020 року (дані КМІС)
- ОПЗЖ – 23,1%;
- "Слуга народу" – 20,9%;
- "Європейська Солідарність – 14,1%;
- "Батьківщина" – 9,8%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 6,1%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;
- "Сила і честь" – 4,4%;
- "Голос" – 3,1%;
- "Свобода" – 2,8%;
- "За майбутнє" – 2,3%;
- "Партія Шарія" – 2,3%;
- "УДАР Віталія Кличка" – 2,2%;
- "Опозиційний блок" – 1,8%;
- "Наш край" – 0,8%;
- "Пропозиція" – 0,4%;
- "Самопоміч" – 0,4%;
- інша партія – 0,4%.
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Якими були результати на останніх виборах до Ради (липень 2019 року)
- "Слуга народу" – 43,16%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%,
- "Батьківщина" – 8,18%,
- "Європейська Солідарність" – 8,10%,
- "Голос" – 5,82%,
- "Радикальна партія" – 4,01%,
- "Сила і честь" – 3,82%,
- "Опозиційний блок" – 3,03%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 2,41%,
- "Партія Шарія" – 2,23%,
- "Свобода" – 2,15%.
Решта політичних сил набрали менше, як 2%. Тоді "Слуга народу" отримала монобільшість у парламенті. "Опозиційна платформа" отримала трохи більше як 40 місць, а решта – мінімальну кількість місць у парламенті.
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