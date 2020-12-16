Підтримка "Слуги народу" просіла, ЄС і ОПЗЖ – в лідерах: оновлений рейтинг партій
Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". Її мають намір підтримати понад 25% українців.
Про це свідчать свіжі дані соцдослідження, проведеного Центром Разумкова. Опитували українців з 4 по 9 грудня.
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Як українці проголосували б на майбутніх виборах до Ради ( відповіді тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився)
- "Слуга народу" – 26,5%
- "Європейська Солідарність" – 19,5%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 18%,
- "Батьківщина" – 9%,
- "Сила і честь" – 5%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4%,
- "Свобода" – 3%,
- "Партія Шарія" – 2,5%,
- "Громадянська позиція" –2%,
- Радикальна партія Олега Ляшка" – 2%,
- "Голос" – 2%, партію
- "За майбутнє" – 2%,
- УДАР – 1%,
- "Опозиційний блок" – 1%,
- "Перемога Пальчевського" – 0,9%%,
- "Наш край" – 0,6%,
- "Пропозиція" – 0,2%
Як змінився рівень підтримки партій порівняно з груднем 2019 року (відповіді всіх опитаних)
- Рівень підтримки "Слуги народу" впав. Тоді її готовими були підтримати 36%. А зараз – лише 17,5%.
- "Європейська Солідарність" отримала більшу підтримку – 7% проти 13%.
- Також зріс рівень підтримки ОПЗЖ – з 10% до 13%.
- "Батьківщина" підтримують, як і підтримували торік – відповідно 6% і 6%.
- "Сила і честь" втратила лише 1% - 3% проти 4%. Але у межах похибки цей показник фактично нічого не означає.
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Деталі вищезазначеного опитування
- Його проводили методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
- Загалом опитали 2 018 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.
- Опитування відбувалося за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
- Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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