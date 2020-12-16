Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". Її мають намір підтримати понад 25% українців.

Про це свідчать свіжі дані соцдослідження, проведеного Центром Разумкова. Опитували українців з 4 по 9 грудня.

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Як українці проголосували б на майбутніх виборах до Ради ( відповіді тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився)

"Слуга народу" – 26,5%

"Європейська Солідарність" – 19,5%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 18%,

"Батьківщина" – 9%,

"Сила і честь" – 5%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 4%,

"Свобода" – 3%,

"Партія Шарія" – 2,5%,

"Громадянська позиція" –2%,

Радикальна партія Олега Ляшка" – 2%,

"Голос" – 2%, партію

"За майбутнє" – 2%,

УДАР – 1%,

"Опозиційний блок" – 1%,

"Перемога Пальчевського" – 0,9%%,

"Наш край" – 0,6%,

"Пропозиція" – 0,2%

Як змінився рівень підтримки партій порівняно з груднем 2019 року (відповіді всіх опитаних)

Рівень підтримки "Слуги народу" впав. Тоді її готовими були підтримати 36%. А зараз – лише 17,5%.

"Європейська Солідарність" отримала більшу підтримку – 7% проти 13%.

Також зріс рівень підтримки ОПЗЖ – з 10% до 13%.

"Батьківщина" підтримують, як і підтримували торік – відповідно 6% і 6%.

"Сила і честь" втратила лише 1% - 3% проти 4%. Але у межах похибки цей показник фактично нічого не означає.

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Деталі вищезазначеного опитування