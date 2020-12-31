2020 рік видався досить непередбачуваним для України, особливо в політичному контексті. За цей рік істотно змінилися рейтинги партій, що продемонстрували не лише соцопитування, а й осінні місцеві вибори.

Сайт 24 каналу розповідає, як змінилися рейтинги політичних партій за 2020 рік. За основу ми взяли дані опитувань, які проводилися соціологічною групою "Рейтинг" та центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс".

Також 30 грудня 2020 року були опубліковані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 грудня.

Імовірно прохідний бар’єр подолали б:

"ОПЗЖ" (23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором);

"Слуга народу" (20,9%);

"ЄС" (14,1%);

"Батьківщина" (9,8%).

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Слуга народу

Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у січні 2020 року демонстрували досить високі рейтинги провладної партії "Слуга народу". Тоді серед тих, хто має намір голосувати і визначилися за кого 42,2% українців відповіли, що на парламентських виборах вони б віддали свій голос за партію "Слуга народу". А от уже у листопаді 2020 року кількість прихильників значно поменшала і проголосувати були готові лише 22,7% опитаних.

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" показав майже аналогічні результати опитувань. На початку року за провладну партію, згідно з їхніми даними, готові були проголосувати 47,9%, а от у листопаді вже 18,3%.

З’їзд партії "Слуга народу" / Сайт партії "Слуга народу"

Опозиційна платформа – За життя

На другому місці за електоральними вподобанням розмістилася "Опозиційна платформа – За життя". За даними соціологічної групи "Рейтинг" на початку року за цю партію проголосувало б 13,5%, а у листопаді – 17,1%.

Опитування центру "Социс" говорять про те, що на початку 2020 року цю політсилу підтримувало 14,4%, а наразі партію підтримує 13,1% українців.

Європейська солідарність

"Європейська солідарність" на початку року мала 9,5% підтримки, а у листопаді 2020 року її підтримувало вже 15,4% українців, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Дослідження "Социс" показує, що лютому 2020 року за цю політсилу проголосувало б 12%, а зараз – 13,1%.

Батьківщина

Підтримка партії "Батьківщина" не сильно зросла – з 8% до 8,1%. А в опитуваннях "Социс" результати показують, що підтримка навіть впала з тих же 8% до 6,8%.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко / Сайт партії "Батьківщина"

За майбутнє

Саме ця партія наразі потрапляє у першу п’ятірку за електоральними вподобаннями українців, згідно з дослідженнями соціологічної групи "Рейтинг". Незважаючи на те, що партія існує давно, перейменували її лише на у травні 2020 року. У червні цього року її підтримували 1,7% українців, а зараз – 4,5%.

Радикальна партія Олега Ляшка

Підтримка "Радикальної партії Олега Ляшка" зросла з 2,4% до 4,5%. У даних, які надає "Социс" підтримка ж цієї партії впала – з 2,7% до 2,2%.

Сила і честь

Зараз партію "Сила і честь" підтримує 4,3% громадян, а у січні 2020 року підтримка була на рівні 3,6%. У іншому дослідженні значиться, що підтримка впала з 4,8% до 3%.

УДАР

Зараз партію "УДАР" підтримує 3,7% українців, а у рейтингах за початок року її взагалі немає. Втім, можна порівняти цифри з вересневими – тоді за цю політсилу свій голос віддали б лише 1,7% українців.

Голос

Кількість прихильників партії "Голос" за рік майже не змінилася – зросла з 3,4% до 3,6%. Результати іншого опитування показують схожі зміни – зростання з 2,2% до 2,4%.

З’їзд партії "Голос" / facebook.com/GolosZmin

Свобода

На початку року за цю політсилу були готові проголосувати 2,5% українців, а зараз підтримка зросла до 3,5%.

Наразі, десятка найпопулярніших партії в Україні виглядає саме так.

Втім, рейтинг інших партій за цей рік також змінювався: