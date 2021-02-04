Новий рейтинг партій: "слуги" майже зрівнялись з ОПЗЖ

4 лютого 2021 , 11:10
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До Верховної Ради мають шанс потрапити 4 партії. На першій сходинці опинилась "Опозиційна платформа – За життя", на другій – "Слуга народу". Далі йдуть "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Джерело: " Рейтинг "

Щоправда, кілька політсил також наблизились до прохідного бар'єру у 5%. Наприклад, "Українська стратегія Гройсмана" та "Радикальна партія".

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Рейтинг партій

  • ОПЗЖ – 18,9%,
  • "Слуга народу" – 18,6%,
  • "ЄС" – 15,2%,
  • "Батьківщина" – 12,2%,
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%,
  • "Радикальна партія" – 4,7%,
  • "Сила і честь" – 4,5%,
  • "За майбутнє" – 4,4%,
  • "Голос" – 3,5%,
  • "Партія Шарія" – 3,4%,
  • "Свобода" – 3,1%,
  • "УДАР Віталія Кличка" – 2,4%,
  • "Наш край" – 1,4%.

Що відомо про опитування

  • Опитування провели 2 – 3 лютого 2021 року. Аудиторія: українці віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій.
  • Вибірка репрезентативна за віком, стати та типом відвідування - 2000 респондентів.
  • Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
  • Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Яким був рейтинг партій раніше

Відповідно до опитування, проведеного КМІС з 27 січня по 1 лютого 2021 року, в парламент мали шанс пройти 5 партій.

  • ОПЗЖ – 24,1%;
  • "Слуга народу" – 18,2%;
  • "ЄС" – 15,6%;
  • "Батьківщина" – 10,3%;
  • "Сила і честь" – 6,4%;
  • "Радикальна партія Ляшка" – 4,6%;
  • "Свобода" – 3,6%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 3,4%;
  • "Партія Шарія" – 3,2%;
  • "За майбутнє" – 2,7%;
  • "Голос" – 2,4%.