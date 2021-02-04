Новий рейтинг партій: "слуги" майже зрівнялись з ОПЗЖ

До Верховної Ради мають шанс потрапити 4 партії. На першій сходинці опинилась "Опозиційна платформа – За життя", на другій – "Слуга народу". Далі йдуть "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".
Джерело: " Рейтинг "
Щоправда, кілька політсил також наблизились до прохідного бар'єру у 5%. Наприклад, "Українська стратегія Гройсмана" та "Радикальна партія".
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Рейтинг партій
- ОПЗЖ – 18,9%,
- "Слуга народу" – 18,6%,
- "ЄС" – 15,2%,
- "Батьківщина" – 12,2%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%,
- "Радикальна партія" – 4,7%,
- "Сила і честь" – 4,5%,
- "За майбутнє" – 4,4%,
- "Голос" – 3,5%,
- "Партія Шарія" – 3,4%,
- "Свобода" – 3,1%,
- "УДАР Віталія Кличка" – 2,4%,
- "Наш край" – 1,4%.
Що відомо про опитування
- Опитування провели 2 – 3 лютого 2021 року. Аудиторія: українці віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій.
- Вибірка репрезентативна за віком, стати та типом відвідування - 2000 респондентів.
- Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Яким був рейтинг партій раніше
Відповідно до опитування, проведеного КМІС з 27 січня по 1 лютого 2021 року, в парламент мали шанс пройти 5 партій.
- ОПЗЖ – 24,1%;
- "Слуга народу" – 18,2%;
- "ЄС" – 15,6%;
- "Батьківщина" – 10,3%;
- "Сила і честь" – 6,4%;
- "Радикальна партія Ляшка" – 4,6%;
- "Свобода" – 3,6%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 3,4%;
- "Партія Шарія" – 3,2%;
- "За майбутнє" – 2,7%;
- "Голос" – 2,4%.