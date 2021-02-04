До Верховної Ради мають шанс потрапити 4 партії. На першій сходинці опинилась "Опозиційна платформа – За життя", на другій – "Слуга народу". Далі йдуть "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Джерело: " Рейтинг " Щоправда, кілька політсил також наблизились до прохідного бар'єру у 5%. Наприклад, "Українська стратегія Гройсмана" та "Радикальна партія". Читайте також Свіжий президентський рейтинг: скільки українців підтримують Зеленського Рейтинг партій ОПЗЖ – 18,9%,

"Слуга народу" – 18,6%,

"ЄС" – 15,2%,

– "Батьківщина" – 12,2%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%,

"Радикальна партія" – 4,7%,

"Сила і честь" – 4,5%,

"За майбутнє" – 4,4%,

"Голос" – 3,5%,

"Партія Шарія" – 3,4%,

"Свобода" – 3,1%,

"УДАР Віталія Кличка" – 2,4%,

"Наш край" – 1,4%. Що відомо про опитування Опитування провели 2 – 3 лютого 2021 року. Аудиторія: українці віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій.

Вибірка репрезентативна за віком, стати та типом відвідування - 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Яким був рейтинг партій раніше Відповідно до опитування , проведеного КМІС з 27 січня по 1 лютого 2021 року, в парламент мали шанс пройти 5 партій. ОПЗЖ – 24,1%;

"Слуга народу" – 18,2%;

"ЄС" – 15,6%;

"Батьківщина" – 10,3%;

"Сила і честь" – 6,4%;

"Радикальна партія Ляшка" – 4,6%;

"Свобода" – 3,6%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 3,4%;

"Партія Шарія" – 3,2%;

"За майбутнє" – 2,7%;

"Голос" – 2,4%.