Свіжий рейтинг партій: в Раду проходять "радикали" і "Стратегія Гройсмана"

5 березня 2021 , 10:57
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Джерело:

"Рейтинг"

Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити цілих сім партій. Зберігає найбільшу підтримку серед опитаних президентська партія "Слуга народу".

Згідно із даними соцопитування, до Ради з найбільшою підтримкою виборців проходять також "ЄС", "ОПЗЖ" і "Батьківщина". За них готові проголосувати понад 10% опитаних.

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За які партії голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)

  • "Слуга народу" – 19,5%
  • "Європейська Солідарність" – 14,7%,
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%,
  • "Батьківщина" – 12,3%,
  • "Сила і честь" – 5,3%,
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%,
  • "Радикальну партію" – 5,0%,
  • партія Євгена Мураєва "Наші" – 4,0%,
  • "Голос" – 3,1%,
  • партія Шарія – 3,1%,
  • "За майбутнє" – 3,0%,
  • "Свобода" – 2,8%,
  • "УДАР" – 2,7%,
  • "Народний фронт" – 1,9%.

Як видно з результатів соцдослідження, 5-відсотковий бар'єр долають 7 партій. Серед них три такі, які не представлені у парламенті ІХ скликання: "Радикальна партія", "Стратегія Гройсмана" і "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Що відомо про опитування? Протягом 2 – 3 березня соціологи опитали 2 500 повнолітніх респондентів, які проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму. Дослідження проводили методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 0,95%.

Яким був рейтинг партії минулого місяця

Відповідно до дослідження групи "Рейтинг" за лютий, до Верховної Ради мали шанс потрапити 5 політсил. Тоді на першій сходинці опинилась "Слуга народу", далі йшли "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", та "Батьківщина". Замикала п'ятірку "Українська стратегія Гройсмана".

Детальніше Рейтинг партій у лютому: лідирують "Слуга народу" та "ЄС"

Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)

  • "Слуга народу" – 19,7% опитаних;
  • "Європейська Солідарність" – 16,2%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%;
  • "Батьківщина" – 12%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%;
  • "Радикальна партія" – 4,9%;
  • "Сила і честь" – 4,4%;
  • "Свобода" – 3,8%;
  • "Наші" – 3,5%;
  • "Голос" – 3,3%;
  • "УДАР" – 3,2%;
  • "Партія Шарія" – 3,2%;
  • "За майбутнє" – 2,8%;
  • "Народний фронт" – 1,9%.

Дещо інші дані були у КМІС:

  • "Європейська Солідарність" – 18,1% опитаних;
  • ОПЗЖ – 16,8%;
  • "Слуга народу" – 15,5%;
  • "Батьківщина" – 13,2%;
  • "Сила і честь" – 6,3%;
  • "Радикальна партія" – 5,2%;
  • "Партія Шарія" – 3,9%;
  • "Голос" – 3,7%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 3,2%;
  • "Свобода" – 2,7%;
  • "Опозиційний блок" – 2,3%;
  • "Удар" – 2,1%;
  • "Громадянська позиція" – 1,8%;
  • "За майбутнє" – 1,6%;
  • "Пропозиція" – 1,2%;
  • "Самопоміч" – 1,2%.