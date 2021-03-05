Свіжий рейтинг партій: в Раду проходять "радикали" і "Стратегія Гройсмана"

Джерело:"Рейтинг"
Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити цілих сім партій. Зберігає найбільшу підтримку серед опитаних президентська партія "Слуга народу".
Згідно із даними соцопитування, до Ради з найбільшою підтримкою виборців проходять також "ЄС", "ОПЗЖ" і "Батьківщина". За них готові проголосувати понад 10% опитаних.
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Як видно з результатів соцдослідження, 5-відсотковий бар'єр долають 7 партій. Серед них три такі, які не представлені у парламенті ІХ скликання: "Радикальна партія", "Стратегія Гройсмана" і "Сила і честь" Ігоря Смешка.Що відомо про опитування? Протягом 2 – 3 березня соціологи опитали 2 500 повнолітніх респондентів, які проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму. Дослідження проводили методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 0,95%.
Відповідно до дослідження групи "Рейтинг" за лютий, до Верховної Ради мали шанс потрапити 5 політсил. Тоді на першій сходинці опинилась "Слуга народу", далі йшли "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", та "Батьківщина". Замикала п'ятірку "Українська стратегія Гройсмана".
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