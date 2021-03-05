Свіжий рейтинг партій: в Раду проходять "радикали" і "Стратегія Гройсмана"

Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити цілих сім партій. Зберігає найбільшу підтримку серед опитаних президентська партія "Слуга народу".

Згідно із даними соцопитування, до Ради з найбільшою підтримкою виборців проходять також "ЄС", "ОПЗЖ" і "Батьківщина". За них готові проголосувати понад 10% опитаних.

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За які партії голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)

"Слуга народу" – 19,5%

"Європейська Солідарність" – 14,7%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%,

"Батьківщина" – 12,3%,

"Сила і честь" – 5,3%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%,

"Радикальну партію" – 5,0%,

партія Євгена Мураєва "Наші" – 4,0%,

"Голос" – 3,1%,

партія Шарія – 3,1%,

"За майбутнє" – 3,0%,

"Свобода" – 2,8%,

"УДАР" – 2,7%,

"Народний фронт" – 1,9%.

Як видно з результатів соцдослідження, 5-відсотковий бар'єр долають 7 партій. Серед них три такі, які не представлені у парламенті ІХ скликання: "Радикальна партія", "Стратегія Гройсмана" і "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Яким був рейтинг партії минулого місяця

Протягом 2 – 3 березня соціологи опитали 2 500 повнолітніх респондентів, які проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму. Дослідження проводили методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 0,95%.

Відповідно до дослідження групи "Рейтинг" за лютий, до Верховної Ради мали шанс потрапити 5 політсил. Тоді на першій сходинці опинилась "Слуга народу", далі йшли "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", та "Батьківщина". Замикала п'ятірку "Українська стратегія Гройсмана".

Детальніше Рейтинг партій у лютому: лідирують "Слуга народу" та "ЄС"

Рейтинг партій (серед тих, хто визначився)

"Слуга народу" – 19,7% опитаних;

"Європейська Солідарність" – 16,2% ;

; "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%;

"Батьківщина" – 12%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%;

"Радикальна партія" – 4,9%;

"Сила і честь" – 4,4%;

"Свобода" – 3,8%;

"Наші" – 3,5%;

"Голос" – 3,3%;

"УДАР" – 3,2%;

"Партія Шарія" – 3,2%;

"За майбутнє" – 2,8%;

"Народний фронт" – 1,9%.

Дещо інші дані були у КМІС: