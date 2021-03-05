За які партії голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)
"Слуга народу" – 19,5%
"Європейська Солідарність" – 14,7%,
"Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%,
"Батьківщина" – 12,3%,
"Сила і честь" – 5,3%,
"Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%,
"Радикальну партію" – 5,0%,
партія Євгена Мураєва "Наші" – 4,0%,
"Голос" – 3,1%,
партія Шарія – 3,1%,
"За майбутнє" – 3,0%,
"Свобода" – 2,8%,
"УДАР" – 2,7%,
"Народний фронт" – 1,9%.
Як видно з результатів соцдослідження, 5-відсотковий бар'єр долають 7 партій. Серед них три такі, які не представлені у парламенті ІХ скликання: "Радикальна партія", "Стратегія Гройсмана" і "Сила і честь" Ігоря Смешка.
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