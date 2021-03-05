Відповідно до свіжого рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити цілих сім партій. Зберігає найбільшу підтримку серед опитаних президентська партія "Слуга народу".

Згідно із даними соцопитування, до Ради з найбільшою підтримкою виборців проходять також "ЄС", "ОПЗЖ" і "Батьківщина". За них готові проголосувати понад 10% опитаних.

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За які партії голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)

"Слуга народу" – 19,5%

"Європейська Солідарність" – 14,7%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%,

"Батьківщина" – 12,3%,

"Сила і честь" – 5,3%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%,

"Радикальну партію" – 5,0%,

партія Євгена Мураєва "Наші" – 4,0%,

"Голос" – 3,1%,

партія Шарія – 3,1%,

"За майбутнє" – 3,0%,

"Свобода" – 2,8%,

"УДАР" – 2,7%,

"Народний фронт" – 1,9%.

Як видно з результатів соцдослідження, 5-відсотковий бар'єр долають 7 партій. Серед них три такі, які не представлені у парламенті ІХ скликання: "Радикальна партія", "Стратегія Гройсмана" і "Сила і честь" Ігоря Смешка.