У соцмережах найвпливовішим є 24 канал. Про це свідчить дослідження "Центру контент-аналізу".

До теми Вкотре лідери: 24 канал – найпопулярніший інформаційний сайт України

Так, видання має найбільший показник взаємодій у соцмережах. Тому медіабренд опинився на другій сходинці та впритул наблизився до "Української правди", яка очолила рейтинг.

Серед ділових ЗМІ лідирують "Мінфін", "Економічна правда", Bihus.info, серед розважальних – 1+1.

Ефективність донесення інформації визначали за 7 параметрами:

Зверніть увагу! У 24 каналу є деякі сумніви щодо коректності підрахунку таких показників, як трафік та якісний трафік. Однак все одно нам приємно відзначити існування такого дослідження серед українських ЗМІ та досить високі результати нашого медіа.

Зменшилась роль "зливних бачків"

До речі, експерти відзначили, що збільшився вплив якісних медіа та зменшилась роль "зливних бачків".

За словами директора з досліджень центру Артема Захарченка, він здивувався, коли побачив повне витіснення з рейтингу видань "без репутації".