Рейтинг впливовості медіа: 24 канал – один з лідерів
У рейтингу впливовості ЗМІ 24 канал посідає одну з лідерських позицій. Зокрема, такий онлайн-вплив зумовлений потужним просуванням медіа у соцмережах.
24 канал – вкотре у лідерах
У соцмережах найвпливовішим є 24 канал. Про це свідчить дослідження "Центру контент-аналізу".
До теми Вкотре лідери: 24 канал – найпопулярніший інформаційний сайт України
Так, видання має найбільший показник взаємодій у соцмережах. Тому медіабренд опинився на другій сходинці та впритул наблизився до "Української правди", яка очолила рейтинг.
Також до рейтингу потрапили:
- "РБК-Україна",
- "Обозреватель",
- "Радіо Свобода".
Серед ділових ЗМІ лідирують "Мінфін", "Економічна правда", Bihus.info, серед розважальних – 1+1.
Як визначали лідерів рейтингу
Ефективність донесення інформації визначали за 7 параметрами:
- відвідуваністю,
- цитованістю,
- охопленням згадувань,
- якісною відвідуваністю,
- фейсбук-взаємодією,
- інстаграм-взаємодією,
- ютуб-взаємодією.
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