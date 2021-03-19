Оксані Марченко довіряють більше, ніж міністру Степанову: дані нового рейтингу довіри

17 березня з'явилися дані чергового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в тому числі за рейтингами довіри. Далі читайте російською.

Этот опрос (методом телефонного интервью было опрошено 2014 респондентов) был проведен 10-12 марта. Можно сравнить динамику рейтингов доверия ряда политиков по сравнению с февралем текущего года (периодом предыдущего опроса КМИС).

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У кого улучшилась ситуация с рейтингом доверия?

На 5% увеличилось число респондентов (до 44,5%), которые доверяют президенту Зеленскому. На 8,2% улучшился и баланс доверия и недоверия у главы государства. Похоже, что в пользу Владимира Зеленского продолжает действовать эффект санкций против Медведчука, а заодно и активность СНБО. Косвенно это подтверждается тем, что в региональном измерении самый высокий показатель доверия у главы государства на западе Украины (48,4%), но и в других регионах страны он не намного меньше (самый низкий показатель – 39,4% – на востоке).

Уже традиционно в наибольшей степени президенту Зеленскому доверяет молодежь – в возрастной группе 18-29 лет ему доверяют 57,1% респондентов. В возрастной группе 30-39 лет ему доверяют почти половина опрошенных (48,6%).

На 4,4% увеличилось число респондентов (до 30,7%), которые доверяют Юлии Тимошенко. На 6,7% улучшился и баланс доверия и недоверия у лидера "Батькивщины". Тенденция улучшения рейтинговых показателей доверия у Юлии Владимировны продолжается с января. С одной стороны, она стала главным критиком власти по социальной проблематике, включая и тарифную проблему. С другой стороны, Тимошенко оказалась вне противостояния между президентом Зеленским и Медведчуком (в широком смысле ОПЗЖ). И ей могут доверять и некоторая часть сторонников Зеленского, но при этом и часть сторонников ОПЗЖ.

Очень показательно, что наивысший уровень доверия к Юлии Тимошенко в возрастной группе 60+, т.е. у людей пенсионного возраста, у которых наиболее остро проявляются социальные проблемы. В этой демографической группе лидеру "Батькивщины" доверяют 41,9% респондентов.

Несколько увеличился (на 4,4%, до 24,6%) и рейтинг доверия у Петра Порошенко. Баланс доверия и недоверия у него также улучшился (на 3,9%). Атака Президента Зеленского на пророссийские силы отчасти сработала и в пользу пятого президента Украины. Уровень доверия к Порошенко сильно отличается по регионам. Самый высокий показатель доверия у него на западе – 37,1%. Однако даже в этом регионе он более чем на 10% уступает по уровню доверия президенту Зеленскому. Самый низкий показатель доверия у Порошенко на юге – 14,5%, на востоке – 17,7%.

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У кого негативная динамика с рейтингом доверия?

И опять мы видим эффект санкций против Медведчука. Рейтинг доверия к Виктору Медведчуку снизился на 1,1% (до 15,1%), а баланс доверия и недоверия у него ухудшился на 7,1%. В основном это произошло за счет того, что на 6% выросло число респондентов, которые ему не доверяют (71,8%).

А вот у другого лидера ОПЗЖ – Юрия Бойко – динамика показателей рейтинга доверия неоднозначная. Число респондентов, которые ему доверяют, увеличилось на 1,6% (до 26,2%), но еще сильнее увеличилось число тех, кто ему не доверяет – на 7,6% (до 59,8%). Думаю, что прирост антипатиков Юрия Бойко произошел в первую очередь за счет тех, кто поддержал кампанию против пророссийских сил, но, возможно, Юрию Бойко стали не доверять и некоторые сторонники В.Медведчука.

Неоднозначная динамика показателей рейтинга доверия у премьер-министра Дениса Шмыгаля. Число респондентов, которые ему доверяют, увеличилось на 1,4% (до 12,6%). Однако гораздо сильнее увеличилось число тех, кто ему не доверяет – на 8,9% (до 53,8%). Наверняка это связано с активным обсуждением в СМИ годовщины премьерства Дениса Шмыгаля. Это гипотеза подтверждается и тем, что уменьшилась доля респондентов, которые не знают Дениса Шмыгаля (с 33,2% до 26,4%).

Эффект годовщины неоднозначно отразился и на динамике показателей рейтинга доверия Арсена Авакова. Этому, возможно, способствовала и повышенная информационная активность самого министра внутренних дел в начале марта. Число респондентов, которые ему доверяют, увеличилось на 3,9% (до 19,6%). Однако баланс доверия и недоверия у Арсена Борисовича ухудшился на 4,8%. Это лишний раз подтвердило неоднозначное отношение к министру внутренних дел. Его информационная активность увеличила как число симпатиков, так и количество критиков. Но все-таки показатели рейтинга доверия у А.Авакова в марте 2021 г. заметно улучшились по сравнению с декабрем 2020 г. Доля тех, кто ему доверяет, выросла за этот период на 7,8%, баланс доверия и недоверия улучшился на 8,4%.

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Ну и "вишенка на торте" от КМИС – рейтинги доверия Оксаны Марченко. После ее "прихода в политику" было много предположений о ее политических перспективах. Сторонники Виктора Медведчука грозили, что она станет фаворитом будущих президентских выборов. Я же предупреждал, что ее политические перспективы сильно преувеличиваются. Данные КМИС это подтверждают. Доверяют Оксане Марченко всего 10,2% респондентов. Это чуть больше, чем уровень доверия к министру Степанову, и меньше, чем доверие к Д.Шмыгалю, и на 5% меньше, чем доверие к самому Медведчуку. Не доверяют Оксане Марченко половина украинцев (50,5%). Почти треть респондентов (31,9%) ее не знает. Так что "тайное оружие" ОПЗЖ явно не сработало.