Українці найбільше довіряють Кличку, наступний у рейтингу – Зеленський 

Найбільше українці довіряють меру Києва Віталій Кличку. На другому місці розмістився президент Володимир Зеленський. Доволі високий рейтинг довіри – і у колишнього прем’єра Володимира Гройсмана.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології

Під час опитування респондентам ставили запитання: "Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам є невідомим – скажіть про це".

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Оновлений рейтинг довіри до українських політиків (дані станом на кінець січня 2021 року)

Віталій Кличко (37,5% довіряють, 51,8% не довіряють).

Володимир Зеленський (35,6% проти 59,6%).

Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%).

Юрій Бойко (28,9% проти 48,4%).

Сергій Притула (27,3% проти 39,1%).

Дмитро Разумков (26,6% проти 28,6%).

Юлія Тимошенко (26,2% проти 69%).

Олег Ляшком (25% проти 68,8%).

Петро Порошенко (22,7% проти 74,4%).

Ігор Смешко (22,3% проти 18,7%).

Рівень довіри до інших політиків – нижчий за 20%.

Віктор Медведчук (19,6% проти 57,4%).

Вадим Рабінович (18,7% проти 51%).

Олег Тягнибок (16,4% проти 61,2%).

Арсен Аваков (15,9% проти 60,2%).

Олександр Вілкул (12,6% проти 38%).

Денис Шмигаль (11,2% проти 47,1%).

Анатолій Шарій (10,9% проти 29,5%).

Андрій Єрмак (7,6% проти 31,7%).

Ігор Палиця (5,3% проти 11,1%).

Андрій Білецький (4,2% проти 17,6%).

Зауважимо, загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто не довіряє, є вищим за відсоток тих, хто довіряє. Виняток лише становлять Ігор Смешко (баланс +3,7%) і Дмитро Разумков (+2,1%).

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