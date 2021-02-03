Українці найбільше довіряють Кличку, наступний у рейтингу – Зеленський
Найбільше українці довіряють меру Києва Віталій Кличку. На другому місці розмістився президент Володимир Зеленський. Доволі високий рейтинг довіри – і у колишнього прем’єра Володимира Гройсмана.
Джерело: Київський міжнародний інститут соціології
Під час опитування респондентам ставили запитання: "Я буду по черзі зачитувати імена політиків в алфавітному порядку. А Ви кажіть, наскільки Ви довіряєте цьому політику: повністю довіряєте, скоріше довіряєте, скоріше не довіряєте, зовсім не довіряєте. Якщо ім’я політика Вам є невідомим – скажіть про це".
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Оновлений рейтинг довіри до українських політиків (дані станом на кінець січня 2021 року)
- Віталій Кличко (37,5% довіряють, 51,8% не довіряють).
- Володимир Зеленський (35,6% проти 59,6%).
- Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%).
- Юрій Бойко (28,9% проти 48,4%).
- Сергій Притула (27,3% проти 39,1%).
- Дмитро Разумков (26,6% проти 28,6%).
- Юлія Тимошенко (26,2% проти 69%).
- Олег Ляшком (25% проти 68,8%).
- Петро Порошенко (22,7% проти 74,4%).
- Ігор Смешко (22,3% проти 18,7%).
Рівень довіри до інших політиків – нижчий за 20%.
- Віктор Медведчук (19,6% проти 57,4%).
- Вадим Рабінович (18,7% проти 51%).
- Олег Тягнибок (16,4% проти 61,2%).
- Арсен Аваков (15,9% проти 60,2%).
- Олександр Вілкул (12,6% проти 38%).
- Денис Шмигаль (11,2% проти 47,1%).
- Анатолій Шарій (10,9% проти 29,5%).
- Андрій Єрмак (7,6% проти 31,7%).
- Ігор Палиця (5,3% проти 11,1%).
- Андрій Білецький (4,2% проти 17,6%).
Зауважимо, загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто не довіряє, є вищим за відсоток тих, хто довіряє. Виняток лише становлять Ігор Смешко (баланс +3,7%) і Дмитро Разумков (+2,1%).
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Головне, що слід знати про опитування
- Його проводили з 27 січня по 1 лютого.
- Опитували методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів.
- Загалом опитали 1 205 респондентів у 86 населених пунктах.
- На окупованих українських територій дослідження не проводили.
- Дослідження проводили за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені.
- Вибірка – репрезентативна для населення України віком від 18 років.
- Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%; 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.
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