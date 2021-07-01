Рейси на Анталію також затримали в Харкові: довелося чекати кілька годин
1 липня 2021 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Харківському аеропорті затримали рейси до Анталії. Пасажирів змусили сидіти в залах очікування по кілька годин. Офіційну причину так і не назвали.
Про це повідомили в мережі 1 липня. На фото з місця видно, що там очікували щонайменше кілька десятків людей.
До теми Аеропорти Львова та Одеси теж затримують рейси на Анталію
Зала аеропорту приблизно об 11 годині / Фото телеграму "Нетиповий Харків"
Детальніше про затримку літаків
Дані з табло аеропорту свідчать про те, що першим перенесли рейс, який мав відправитись о 5 ранку. Цей літак вилетів через 7 годин – о 12:05.
Також були затримки й інших рейсів цього напрямку. Однак вони не тривали більше, ніж 10 – 20 хвилин.
Табло аеропорту Харкова за 1 липня / Скриншот 24 каналу
Затримки літаків з інших аеропортів
- 1 липня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали одразу 5 рейсів до Анталії.
- Представники авіакомпаній згодом заявили, що рейси перенесли через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
- Аналогічна ситуація була й на летовищах Львова та Одеси. Там затримали про 1 рейсу, які перенесли на інші години.
- Інтерфакс-Україна повідомив, що не вилетіли до Анталії й 2 літаки із Запоріжжя. У зворотному напрямку також зафіксували затримку.