Рейси на Анталію також затримали в Харкові: довелося чекати кілька годин

У Харківському аеропорті затримали рейси до Анталії. Пасажирів змусили сидіти в залах очікування по кілька годин. Офіційну причину так і не назвали.

Про це повідомили в мережі 1 липня. На фото з місця видно, що там очікували щонайменше кілька десятків людей.

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Зала аеропорту приблизно об 11 годині / Фото телеграму "Нетиповий Харків"

Детальніше про затримку літаків

Дані з табло аеропорту свідчать про те, що першим перенесли рейс, який мав відправитись о 5 ранку. Цей літак вилетів через 7 годин – о 12:05.

Також були затримки й інших рейсів цього напрямку. Однак вони не тривали більше, ніж 10 – 20 хвилин.



Табло аеропорту Харкова за 1 липня / Скриншот 24 каналу

Затримки літаків з інших аеропортів