Про це повідомили в мережі 1 липня. На фото з місця видно, що там очікували щонайменше кілька десятків людей.

До теми Аеропорти Львова та Одеси теж затримують рейси на Анталію

Затримка рейсу Анталія Аеропорт Харків Зала Очікування
Зала аеропорту приблизно об 11 годині / Фото телеграму "Нетиповий Харків"

Детальніше про затримку літаків

Дані з табло аеропорту свідчать про те, що першим перенесли рейс, який мав відправитись о 5 ранку. Цей літак вилетів через 7 годин – о 12:05.

Також були затримки й інших рейсів цього напрямку. Однак вони не тривали більше, ніж 10 – 20 хвилин.

Затримка рейсу Анталія Аеропорт Харків Зала Очікування
Табло аеропорту Харкова за 1 липня / Скриншот 24 каналу

Затримки літаків з інших аеропортів

  • 1 липня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали одразу 5 рейсів до Анталії.
  • Представники авіакомпаній згодом заявили, що рейси перенесли через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
  • Аналогічна ситуація була й на летовищах Львова та Одеси. Там затримали про 1 рейсу, які перенесли на інші години.
  • Інтерфакс-Україна повідомив, що не вилетіли до Анталії й 2 літаки із Запоріжжя. У зворотному напрямку також зафіксували затримку.