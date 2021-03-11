В Україні представили оновлення сервісу, де можна простежити діяльність корупціонерів. Зокрема відтепер у Реєстрі корупціонерів доступна карта порушень у кожній окремій області України.

Знайти інформацію про фізичних та юридичних осіб, які здійснили корупційні правопорушення, тепер стане легше, запевняє НАЗК. Оновлення підтримав проєкт USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Тим часом НАЗК має виплатити 7 мільйонів гривень ексвласнику серверів Реєстру декларацій

Можливості нового Реєстру корупціонерів

Завдяки оновленому Реєстру корупціонерів можна реально дізнатися кількість осіб, які були засуджені за корупцію в Україні.

Через додану інтеграцію із Prozorro державні установи зможуть швидко дізнатися, чи є в Реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері.

Компаніям, які беруть участь у тендерах, більше не потрібно витрачати час на формування відповідної довідки про відсутність корупції у їхній діяльності.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач пояснив, що оновлення передбачає спеціальні "антикорупційні" онлайн-довідки можна легко перевірити через QR-код.

Перевірити справжність довідки можна буде за допомогою QR-коду з унікальною інформацією або ввівши номер цієї довідки в Реєстрі. Це значно зекономить час для посадовців, підприємців та громадян, яким ці дані будуть потрібні для участі чи проведення державної закупівлі,

– розпові Сергій Деркач.

Що змінили у Реєстрі корупціонерів:

Покращили пошук. Знайти дані про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане легше завдяки фільтрам.

Додали інструментів для зручнішої роботи з даними та інтерактивну мапу порушень. У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

Інтегрували з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений Реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з Реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

Реєстр корупціонерів: що відомо