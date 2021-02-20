Марних жертв не буває: Революція Гідності радикально змінила Україну

Сьогодні, 20 лютого, роковини розстрілів на Майдані. Минуло 7 років відтоді, коли герої Небесної Сотні поклали свої життя, щоб Україна змінилася на краще.

Джерело: "Думки мої тихі" на 24 каналі

Маємо 7 роковин від днів, значущість яких для історії нашої держави важко переоцінити. І це – не просто гучні слова.

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Революція Гідності змінила Україну

Погодьтеся, після лютневих подій 2014 року Україна дійсно стала взагалі іншою країною:

змінилася влада, коли тодішня верхівка (разом із президентом) втекли за кордон;

змінився вектор розвитку держави (від Росії ми знову розвернулися в бік Заходу);

змінилися і цінності – Майдан навчив нас підтримувати і допомагати один одному. Майдан показав нам, що ми нація, а не натовп. Майдан показав нам, що українці готові жертвувати собою заради інших.

Тобто після подій лютого 2014 року Україна дійсно стала іншою. Але чим більше минає часу від тих подій, тим усе гучніше лунають голоси.



Революція Гідності змінила Україну / Фото Укрінформ

Мовляв: "Та нащо та Революція і ті жертви взагалі були потрібні. Немає від тих революцій Україні жодної користі, адже ми здобутки тих Революцій завжди марнуємо – так було з революцією на граніті, так було з Помаранчевою революцією так само стало з Революцією Гідності, яка привела до влади Петра Порошенка, антирейтинг якого серед українців стабільно зашкалює вже багато років поспіль".

Майдан був потрібен Україні

І от я від таких голосів, які висловлюють певні сумніви у доцільності революцій в Україні завжди раніше категорично відмахувався – адже в мене не було, немає і не буде жодних сумнівів, що Євромайдан був Україні потрібен, хоча б тому, що він:

► завадив родині Януковича остаточно розікрасти Україну;

► завадив Януковичу продати Україну Путіну, тобто Революція Гідності дійсно врятувала нас від повторення долі Білорусі (де при владі нині кривавий диктатор, а сама країна є фактично під керуванням Росії);

► врятував нас від болота "Русского мира".

Герої Небесної Сотні та їхня жертовність – для мене дійсно справжні Герої, так само як і Революція Гідності для мене справжнє найбільше звершення українців з усіх можливих можливостей для людства.

Почали ідеалісти – користуються негідники

Знаменита фраза, що Революцію починають ідеалісти, роблять романтики, а користаються з того негідники – для мене з кожним роком набуває усе чіткіших обрисів. Іноді підтверджень цьому настільки багато, що руки опускаються і починаєш зі скептиками погоджуватися, що, мовляв, спроби і жертви були марними.



Революціями користуються негідники / Фото EPA

Марних спроб не буває

Але не буває марних спроб і марних жертв. Всі наші докладені зусилля дають результат. Так, не завжди той результат настільки значущий, як нам хотілося б. Але це не виправдання, чому треба опускати руки і не намагатися далі ту скелю лупати.

Я до того веду, що наші революції, наші бажання змінити країну на краще – вони спрацьовують, навіть якщо нам здається, що результату немає, навіть якщо нам здається, що усі досягнення чергової Революції ми вчергове змарнували.

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Це не так, хоча б тому, що ми не можемо знати, наскільки гірше б нам було, якби ми тоді просто опустили руки й нічого не робили. Робімо хоча б заради того, щоби не було гірше!