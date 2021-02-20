Марних жертв не буває: Революція Гідності радикально змінила Україну

Сьогодні, 20 лютого, роковини розстрілів на Майдані. Минуло 7 років відтоді, коли герої Небесної Сотні поклали свої життя, щоб Україна змінилася на краще.
Джерело: "Думки мої тихі" на 24 каналі
Маємо 7 роковин від днів, значущість яких для історії нашої держави важко переоцінити. І це – не просто гучні слова.
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Погодьтеся, після лютневих подій 2014 року Україна дійсно стала взагалі іншою країною:
Тобто після подій лютого 2014 року Україна дійсно стала іншою. Але чим більше минає часу від тих подій, тим усе гучніше лунають голоси.
Революція Гідності змінила Україну / Фото Укрінформ
Мовляв: "Та нащо та Революція і ті жертви взагалі були потрібні. Немає від тих революцій Україні жодної користі, адже ми здобутки тих Революцій завжди марнуємо – так було з революцією на граніті, так було з Помаранчевою революцією так само стало з Революцією Гідності, яка привела до влади Петра Порошенка, антирейтинг якого серед українців стабільно зашкалює вже багато років поспіль".
І от я від таких голосів, які висловлюють певні сумніви у доцільності революцій в Україні завжди раніше категорично відмахувався – адже в мене не було, немає і не буде жодних сумнівів, що Євромайдан був Україні потрібен, хоча б тому, що він:
► завадив родині Януковича остаточно розікрасти Україну;
► завадив Януковичу продати Україну Путіну, тобто Революція Гідності дійсно врятувала нас від повторення долі Білорусі (де при владі нині кривавий диктатор, а сама країна є фактично під керуванням Росії);
► врятував нас від болота "Русского мира".
Герої Небесної Сотні та їхня жертовність – для мене дійсно справжні Герої, так само як і Революція Гідності для мене справжнє найбільше звершення українців з усіх можливих можливостей для людства.
Знаменита фраза, що Революцію починають ідеалісти, роблять романтики, а користаються з того негідники – для мене з кожним роком набуває усе чіткіших обрисів. Іноді підтверджень цьому настільки багато, що руки опускаються і починаєш зі скептиками погоджуватися, що, мовляв, спроби і жертви були марними.
Революціями користуються негідники / Фото EPA
Але не буває марних спроб і марних жертв. Всі наші докладені зусилля дають результат. Так, не завжди той результат настільки значущий, як нам хотілося б. Але це не виправдання, чому треба опускати руки і не намагатися далі ту скелю лупати.
Я до того веду, що наші революції, наші бажання змінити країну на краще – вони спрацьовують, навіть якщо нам здається, що результату немає, навіть якщо нам здається, що усі досягнення чергової Революції ми вчергове змарнували.
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Це не так, хоча б тому, що ми не можемо знати, наскільки гірше б нам було, якби ми тоді просто опустили руки й нічого не робили. Робімо хоча б заради того, щоби не було гірше!