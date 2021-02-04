Чоловік, який загрожував підірвати гранату у McDonald's в Одесі, намагався скоїти суїцид у суді

Неодноразово судимий за різні 32-річний мешканець Одеси, який 10 грудня 2020 загрожував вибухом неіснуючої гранати у ресторані McDonald's на Дерибасівській вулиці, хотів накласти на себе руки.
Джерело: "Думская"
Зловмисника затримали, а під час засідання Приморського районного суду 3 лютого він дістав лезо та почав різати собі шию.
Дивіться також Мешканця Тернополя, який стріляв по дітях, що каталися на санках, відправили до СІЗО: відео
Правоохоронці зазначають, що одесит вже має судимості за крадіжки, грабіж та розбій. Тепер його можуть засудити ще й за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Наразі він перебуває у лікарні, але під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу 168 тисяч 160 гривень. Цю суму чоловік не знайшов.