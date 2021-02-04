Чоловік, який загрожував підірвати гранату у McDonald's в Одесі, намагався скоїти суїцид у суді

Неодноразово судимий за різні 32-річний мешканець Одеси, який 10 грудня 2020 загрожував вибухом неіснуючої гранати у ресторані McDonald's на Дерибасівській вулиці, хотів накласти на себе руки.

Джерело: "Думская"

Зловмисника затримали, а під час засідання Приморського районного суду 3 лютого він дістав лезо та почав різати собі шию.

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Втім, скоїти самогубство йому не вдалося, оскільки правоохоронці швидко його скрутили. Медики госпіталізували пораненого.

Світить чергова судимість

За даними слідства, злочин підозрюваний скоїв 10 грудня з невідомих мотивів. Чоловік зайшов до приміщення ресторану та заявив про наміри підірвати боєприпас.

До штурму будівлі справа не дійшла, оскільки зловмисник здався після кількох хвилин переговорів.

Ніякої гранати при ньому не було.

Правоохоронці зазначають, що одесит вже має судимості за крадіжки, грабіж та розбій. Тепер його можуть засудити ще й за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Наразі він перебуває у лікарні, але під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу 168 тисяч 160 гривень. Цю суму чоловік не знайшов.