Кабмін 23 грудня дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати значно довше. Заклади можуть не зачинятись протягом всієї ночі.

До котрої години працюватимуть ресторани

Так, заклади зможуть працювати до 7:00 ранку. Про це мовиться у постанові уряду. Таким чином Кабмін вніс зміни до постанови про роботу ресторанів та кафе у новорічну ніч.

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Зауважимо, раніше заклади мали дозвіл працювати у новорічну ніч до 1:00. Хоча в звичайні дні ресторани та кафе можуть працювати до 23:00, а розрахунки проводити – до 22:00.

Натомість з 8 по 24 січня в Україні запровадять суворий локдаун. Під час цього періоду заклади харчування зможуть продовжувати роботу, але тільки готуючи їжу на виніс. Розважальні заклади не працюватимуть взагалі.

Зверніть увагу! Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила 1 мільйон. Наразі захворіли 1 001 132 людини. За добу, 23 грудня, виявили 11 490 інфікованих.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу