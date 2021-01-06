СБУ відкрила архіви КДБ щодо операції "Блок". В її межах радянські спецслужби переслідували українців за різдвяні вертепи.

За новорічними колядками й вертепами стежив Комітет держбезпеки УРСР, називаючи їхніх учасників "націоналістично налаштованими особами". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До теми День народження Василя Стуса: біографія видатного українця

Незабаром після описаної історії про колядників в так званому інформаційному повідомленні першому секретарю ЦК Компартії УРСР Петру Шелесту від 20 січня 1972 року – проти учасників вертепів почалися репресії.

"Підбір колядників у Києві та Львові здійснюється передусім тенденційно та використовується націоналістично налаштованими елементами у своїх цілях", — писали в КДБ.

Водночас радянська служба рекомендувала "використати обряд колядок в ідеологічно вигідному плані".



Колядники Львова 1972 року / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху

Операція "Блок" розпочалася 12 січня 1972 року. Згідно з документом, в межах операції КДБ провела обшуки у Києві та Львові в помешканнях дисидентів та української інтелігенції.



12 січня 1972 року розпочалася операція "Блок" / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху

Наслідки "Блоку"

Обшуки завершилися конфіскацією "антирадянських націоналістичних і політично шкідливих матеріалів", а також арештами:

Василя Стуса;

В'ячеслава Чорновола;

Євгена Сверстюка;

онука Івана Франка Зіновія;

Івана Світличного.



Обшуки завершилися арештами / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху

У 1974 році радянська спецслужба направила секретний донос на нового першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького, де мовилося про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок".

Зверніть увагу! Операція "Блок" передбачала посилене патрулювання міліцією та "дружинниками" колядників. Водночас радянська спецслужба вдавалася до стеження та прослуховування телефонних розмов.