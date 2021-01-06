Репресії в Україні через Різдво: СБУ оприлюднила радянські архіви
СБУ відкрила архіви КДБ щодо операції "Блок". В її межах радянські спецслужби переслідували українців за різдвяні вертепи.
За новорічними колядками й вертепами стежив Комітет держбезпеки УРСР, називаючи їхніх учасників "націоналістично налаштованими особами". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Незабаром після описаної історії про колядників в так званому інформаційному повідомленні першому секретарю ЦК Компартії УРСР Петру Шелесту від 20 січня 1972 року – проти учасників вертепів почалися репресії.
"Підбір колядників у Києві та Львові здійснюється передусім тенденційно та використовується націоналістично налаштованими елементами у своїх цілях", — писали в КДБ.
Водночас радянська служба рекомендувала "використати обряд колядок в ідеологічно вигідному плані".
Колядники Львова 1972 року / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху
Операція "Блок" розпочалася 12 січня 1972 року. Згідно з документом, в межах операції КДБ провела обшуки у Києві та Львові в помешканнях дисидентів та української інтелігенції.
12 січня 1972 року розпочалася операція "Блок" / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху
Наслідки "Блоку"
Обшуки завершилися конфіскацією "антирадянських націоналістичних і політично шкідливих матеріалів", а також арештами:
- Василя Стуса;
- В'ячеслава Чорновола;
- Євгена Сверстюка;
- онука Івана Франка Зіновія;
- Івана Світличного.
Обшуки завершилися арештами / Фото з електронного архіву Українського визвольного руху
У 1974 році радянська спецслужба направила секретний донос на нового першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького, де мовилося про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок".
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