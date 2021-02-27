"Репортери без кордонів" назвали санкції проти каналів Козака "ескалацією інформаційної війни"

Міжнародна організація зі захисту прав журналістів "Репортери без кордонів" оприлюднила заяву щодо введення санкцій проти телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком. Такий крок України там назвали "ескалацією інформаційної війни".

У своїй заяві організація висловила занепокоєння щодо рішення позбавити 3 пропагандистські канали ліцензії на мовлення впродовж наступних 5 років.

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"Репортери без кордонів" про санкції на "канали Медведчука"

Там рішення влади вважають "зловживанням своїми повноваженнями".

Керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії у "Репортерах без кордонів" заявила, що хоча бажання боротися з пропагандою законне, однак "воно не виправдовує використання цензури".

Ми засуджуємо цю ескалацію інформаційної війни. Заборона цих телеканалів обов'язково посилить насильство проти журналістів,

– зазначила Кавельє.

Вона вважає, що це порушення свободи висловлювання начебто порушує міжнародні зобов'язання України. Від української влади організація просить "знайти інші шляхи, щоб зберегти незалежність і плюралізм засобів інформації".

Блокування каналів Медведчука: основне

Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого 2021 року. Сталось це після того, як Рада нацбезпеки й оборони України запровадила санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та власника цих медіа.

В Офісі Президента пояснили, що підставою для блокування пропагандистських каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їхнього тривалого фінансування з Росії. Крім того, в ефірах цих ЗМІ часто звучала проросійська позиція.

Рішення української влади підтримали США, Канада, Британія, країни Балтії, в ЄС його наразі вивчають.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу