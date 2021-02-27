"Репортери без кордонів" назвали санкції проти каналів Козака "ескалацією інформаційної війни"

Джерело:"Репортери без кордонів"
Міжнародна організація зі захисту прав журналістів "Репортери без кордонів" оприлюднила заяву щодо введення санкцій проти телеканалів, пов'язаних з Віктором Медведчуком. Такий крок України там назвали "ескалацією інформаційної війни".
У своїй заяві організація висловила занепокоєння щодо рішення позбавити 3 пропагандистські канали ліцензії на мовлення впродовж наступних 5 років.
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Там рішення влади вважають "зловживанням своїми повноваженнями".
Керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії у "Репортерах без кордонів" заявила, що хоча бажання боротися з пропагандою законне, однак "воно не виправдовує використання цензури".
Ми засуджуємо цю ескалацію інформаційної війни. Заборона цих телеканалів обов'язково посилить насильство проти журналістів,
– зазначила Кавельє.
Вона вважає, що це порушення свободи висловлювання начебто порушує міжнародні зобов'язання України. Від української влади організація просить "знайти інші шляхи, щоб зберегти незалежність і плюралізм засобів інформації".