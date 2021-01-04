Кримський політв’язень Ренат Сулейманов вийшов на волю із російської колонії
Кримський татарин Ренат Сулейманов, якого Росія тримала в ув’язненні 4 роки, вже на свободі. Окупанти у Криму засудили чоловіка у справі "Таблігі Джамаат". Організацію в Росії вважають екстремістською і забороняють її діяльність.
Сулейманов відбув увесь термін ув’язнення, провівши за ґратами 4 роки з 2 жовтня 2017 року. Про це інформують у "Кримській солідарності".
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У січні 2019 року так званий "Верховний суд" Криму засудив його до 4 років колонії загального режиму і 1 року обмеження волі за причетність до ісламського руху "Таблігі Джамаат". Під вартою Сулейманов перебував з 2 жовтня 2017 року.
Провину свою в суді 52-річний кримський татарин не визнав і заявляв, що ні він, ні його однодумці не планували і не здійснювали ніяких дій, які могли б нести загрозу безпеці населення в Криму, а свої релігійні погляди не вважає кримінальними.
Я не підтримував екстремізм ні до арешту, ні зараз. І в цій частині я не згоден з висновками лінгвістичної експертизи,
– заявляв він на кінцевому судовому засіданні.
Провину кримського мусульманина держзвинувачення доводило традиційними способами: показами прихованих свідків, лінгвістичною і релігієзнавчою експертизою, ісламською літературою і відеозаписом зборів.
Термін ув'язнення Ренат Сулейманов відбував у виправній колонії №1 УФСІН Росії в Кабардино-Балкарській Республіці.
Що ще відомо про справу "Таблігі Джамаат"
- Четверо кримських татар Ренат Сулейманов, Талят Абдурахманов, Арсен Кубедінов, Сейран Мустафаєв були заарештовані в жовтні 2017 року.
- Сулейманова визнали винним в організації діяльності екстремістської організації та засудили до 4 років позбавлення волі. На думку слідства, саме він був організатором.
- Решту підозрюваних суд визнав винними за участь в діяльності організації й засудив до 2 років 6 місяців позбавлення волі умовно.
- Сулейманов – єдиний, хто оскаржив вирок, однак апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції.
- Правозахисний центр "Меморіал" визнав Рената Сулейманова політичним в'язням Кремля і вимагав його негайного звільнення, але на свободу чоловік вийшов тільки після закінчення повного терміну.
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