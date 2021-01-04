Кримський татарин Ренат Сулейманов, якого Росія тримала в ув’язненні 4 роки, вже на свободі. Окупанти у Криму засудили чоловіка у справі "Таблігі Джамаат". Організацію в Росії вважають екстремістською і забороняють її діяльність.

Сулейманов відбув увесь термін ув’язнення, провівши за ґратами 4 роки з 2 жовтня 2017 року. Про це інформують у "Кримській солідарності".

Дивіться також У Криму побили дружину та доньку політв’язня Приходька

У січні 2019 року так званий "Верховний суд" Криму засудив його до 4 років колонії загального режиму і 1 року обмеження волі за причетність до ісламського руху "Таблігі Джамаат". Під вартою Сулейманов перебував з 2 жовтня 2017 року.

Провину свою в суді 52-річний кримський татарин не визнав і заявляв, що ні він, ні його однодумці не планували і не здійснювали ніяких дій, які могли б нести загрозу безпеці населення в Криму, а свої релігійні погляди не вважає кримінальними.

Я не підтримував екстремізм ні до арешту, ні зараз. І в цій частині я не згоден з висновками лінгвістичної експертизи,

– заявляв він на кінцевому судовому засіданні.

Провину кримського мусульманина держзвинувачення доводило традиційними способами: показами прихованих свідків, лінгвістичною і релігієзнавчою експертизою, ісламською літературою і відеозаписом зборів.

Термін ув'язнення Ренат Сулейманов відбував у виправній колонії №1 УФСІН Росії в Кабардино-Балкарській Республіці.

Що ще відомо про справу "Таблігі Джамаат"