У Київському слідчому ізоляторі відремонтували ще одну камеру. На ремонт не витратили жодної копійки з держбюджету.

Міністр юстиції України Денис Малюська у своєму фейсбуці опублікував фото камери до та опісля ремонту. Він почав свій пост з фрази "трохи аду вам у стрічку". Зважаючи на радикальні зміни приміщення, камера на фото "до" дійсно має схожі на нелюдські умови.

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Відремонтована камера розрахована на 20 ув'язнених.



Як зазначив політик, вартість модернізації склала 101 205 гривень. Переобладнання відбулось за кошти іншої, вже оновленої платної камери в цьому ж слідчому ізоляторі.

Політик жартома зазначив, що "подумує над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході". Та додав ще одну пропозицію для олігархів – створити свій іменний корпус.

Що відомо про платні камери у СІЗО: