Трохи аду, – Малюська показав камеру Лук'янівського СІЗО до та після ремонту: фото
У Київському слідчому ізоляторі відремонтували ще одну камеру. На ремонт не витратили жодної копійки з держбюджету.
Джерело:Фейсбук Малюськи
Міністр юстиції України Денис Малюська у своєму фейсбуці опублікував фото камери до та опісля ремонту. Він почав свій пост з фрази "трохи аду вам у стрічку". Зважаючи на радикальні зміни приміщення, камера на фото "до" дійсно має схожі на нелюдські умови.
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Відремонтована камера розрахована на 20 ув'язнених.
Як зазначив політик, вартість модернізації склала 101 205 гривень. Переобладнання відбулось за кошти іншої, вже оновленої платної камери в цьому ж слідчому ізоляторі.
Політик жартома зазначив, що "подумує над тим, щоб продавати право назвати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході". Та додав ще одну пропозицію для олігархів – створити свій іменний корпус.
Що відомо про платні камери у СІЗО:
- У квітні 2020 року Кабмін підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Ув'язнені на добровільній основі можуть за певну (фіксовану) плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Такі камери є у більшості міст України. Цей експеримент має тривати до 31 грудня 2021 року
- У Мін'юсті запустили послугу "подарункових сертифікатів" на користування послугами платних камер у СІЗО.
- У лютому 2021 року Міністерство юстиції та Фонд державного майна України виставили на аукціон Ірпінський виправний центр. Його вартість оцінюють у 220 мільйонів, проте продаж такої нерухомості відбуватиметься на аукціоні.
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