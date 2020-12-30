Проти жителів окупованого Росією Криму у грудні винесли рекордну кількість вироків. Вони стосувались відмови служити в російській армії.

Цю інформацію опублікували на сайті Кримської правозахисної групи за результатами моніторингу ситуації на півострові. Про це повідомили у щомісячному звіті КПГ.

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Кримінальні справи щодо жителів Криму

У грудні КПГ зафіксувала 16 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за 328 статтею Кримінального кодексу Росії та 10 нових вироків, винесених за цією статтею. Вироки винесли:

3 – у "Кіровському райсуді" (так звані судді Георгій Церцвадзе й Ігор Дегтярьов);

4 – у "Ленінському райсуді Севастополя" (так звані судді Анатолій Василенко, Ганна Гуло й Андрій Грачов);

1 – у "Гагарінському райсуді Сімферополя" (так званий суддя Наталія Книш);

1 – у "Бахчисарайському райсуді" (так званий суддя Василь Кошелєв);

1 – у "Центральному райсуді Сімферополя" (так званий суддя Олександр Воронов).

Скільки справ зафіксували

На кінець грудня загалом КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в збройних силах Росії, які передали на розгляд до так званих судів Криму. За 153 із них уже винесли вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду.

Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації,

– зазначили у повідомленні.

Також правозахисники нагадали, що примус жителів Криму до служби в збройних силах держави-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС Росії порушують 51-у статтю Конвенції про захист цивільного населення під час війни.