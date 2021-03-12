Рекорди побив буряк: які продукти найбільше подорожчали у 2021

12 березня 2021 , 16:25
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Джерело:

Державна служба статистики

В Україні відбулося сезонне подорожчання продуктів. Найбільше зросла ціна на овочі, справжнім рекордсменом став буряк. Він подорожчав відразу на 40%.

У лютому 2021 року кілограм буряка коштував 7,6 гривні.

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Які ще овочі подорожчали

  • Морква – на 23,2% – до 7,4 гривні за кілограм;
  • цибуля – на 22,7% – до 6,3 гривні за кілограм;
  • капуста – на 20,4% – до 5,7 гривні за кілограм;
  • картопля – на 16,9% – до 11,9 гривні за кілограм.

На що ще зросли ціни

  • На курячі яйця – на 17,4% – до 32,3 гривні за десяток;
  • на соняшникову олію – на 13,0% – до 47,6 гривні за літр;
  • на цукор – на 10,7% – до 23,1 гривні за кілограм.
  • на сигарети преміумкласу – на 3,4% – до 59,9 гривні за пачку;
  • на горілку – на 0,5% – до 93,1 гривні за 0,5 літра;
  • пиво – на 3,3% до 18,1 гривні за пляшку;
  • українське вино – на 1,3% – до 67,1 гривні за пляшку 0,75 літра.
Зверніть увагу! У грудні 2020 року ціни на продукти зросли на 0,5%. Тоді найбільше подорожчали курячі яйця та цукор.