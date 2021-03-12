В Україні відбулося сезонне подорожчання продуктів. Найбільше зросла ціна на овочі, справжнім рекордсменом став буряк. Він подорожчав відразу на 40%.

У лютому 2021 року кілограм буряка коштував 7,6 гривні. Актуально НБУ назвав причини інфляції в Україні Які ще овочі подорожчали Морква – на 23,2% – до 7,4 гривні за кілограм;

цибуля – на 22,7% – до 6,3 гривні за кілограм;

капуста – на 20,4% – до 5,7 гривні за кілограм;

картопля – на 16,9% – до 11,9 гривні за кілограм. На що ще зросли ціни На курячі яйця – на 17,4% – до 32,3 гривні за десяток;

на соняшникову олію – на 13,0% – до 47,6 гривні за літр;

на цукор – на 10,7% – до 23,1 гривні за кілограм.

на сигарети преміумкласу – на 3,4% – до 59,9 гривні за пачку;

на горілку – на 0,5% – до 93,1 гривні за 0,5 літра;

пиво – на 3,3% до 18,1 гривні за пляшку;

українське вино – на 1,3% – до 67,1 гривні за пляшку 0,75 літра. Зверніть увагу! У грудні 2020 року ціни на продукти зросли на 0,5%. Тоді найбільше подорожчали курячі яйця та цукор.