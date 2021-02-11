Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію. У відомстві обіцяють врахувати всі рекомендації Євросоюзу.

У МЗС наголосили, що доповідь є не тільки комплексним оглядом зі сторони Євросоюзу процесу впровадження Угоди про асоціацію.

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Реакція міністерства на заяву ЄС

Вона містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС,

– йдеться у заяві.

Європарламент засуджує російську агресію в Україні та закликає звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на окупованих територіях Донбасу. МЗС України назвав це надзвичайно важливим закликом.

Там звернули увагу й на відзначений значний прогрес України у виконанні зобов'язань в рамках угоди та інтеграції з ЄС.

Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією,

– запевнили у відомстві.

Україна також поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів угоди у питанні торгівлі.

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