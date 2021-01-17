Вже 29 перемир'я діє на Донбасі за майже 7 років війни. Ще жодному не вдалось повністю припинити постріли. Щоразу з'являються повідомлення про поранених та загиблих. Безліч переговорів про те, як припинити війну, закінчуються нічим.

Поки українські представники намагаються досягти домовленості на міжнародних майданчиках, експерти в Україні теж роздумують, як повернути Донбас. Зокрема, Міністерство тимчасово окупованих територій презентувало новий документ – про це у матеріалі 24 каналу.

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За словами політичної аналітикині фонду "Демократичні ініціативи" Марії Золкіної, у документі прописано таке:

конкретні механізми, в який спосіб органи державної влади будуть відновлювати свою роботу на тимчасово окупованих територіях;

як діятиме в адміністративному плані українська влада, виконавча влада, податкова;

як відновлятимуть економіку на цих територіях.

На якому етапі документ

Наразі документ – це ще чернетка, адже його допрацьовують експерти. Та одне відомо точно – процес реінтеграції триватиме не один рік, а мінімум 25.

Новий документ, якщо його затвердить парламент, може додати українській делегації у Тристоронній контактній групі неабиякого впливу. Тим паче, що й там процес просувається нині дуже повільно.

Головним завданням перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми,

– запевнив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

"Сигнал цього документу в тому, що люди, які на сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму, який забезпечується Російською Федерацією, їм не потрібно боятись власної країни", – додав він.

Що передбачено у законопроєкті

Насамперед на Донбасі пропонують:

створити території пріоритетного розвитку, це стосується економіки регіону;

прописати етапи перехідного правосуддя;

відновити діяльність банків та обігу нацвалюти;

розв'язувати питання амністії – кого, як і за який злочин карати, а кого ні;

розв'язувати питання чи визнати документи, видані окупантами: свідоцтва про народження, шлюб, освіту та смерть.

Однак найголовніше – вперше на законодавчому рівні затвердити, що саме Росія є країною-агресором і окупантом. Саме її війська здійснили злочини на території Донбасу, а це значить, що Кремль повинен виплатити збитки.

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Деокупація території

Однак першим кроком буде деокупація території.

По-перше, ми на дипломатичному рівні виступаємо за перегляд мінських домовленостей щодо кордону. До прикладу, спочатку деокупація, потім лише всі політичні питання, а після цього ми пропонуємо, в який спосіб ці домовленості будуть змінені,

– сказала Золкіна

Провальні документи щодо Донбасу