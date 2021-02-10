Реформування Нацради з питань телерадіомовлення: комітет підтримав законопроєкт

10 лютого 2021 , 16:17
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Джерело:

Верховна Рада

Верховна Рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує схвалити у другому читанні відповідний законопроєкт.

Документ пропонує дієву процедуру призначення та припинення повноважень членів Національної ради. Усе через те, що чинна процедура не гарантує незалежність та прозорі й ефективні механізми діяльності державного регулятора.

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Зокрема, одним з важливих завдань є врегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Нацради.

За результатами розгляду, комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт закону в цілому,
– мовиться у повідомленні.

Завдяки цьому документу президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

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Що передбачає законопроєкт: коротко

  • Врегулювання процедури прийняття на посаду члена Нацради.
  • Прозорий перелік вимог до кандидатів на посаду.
  • Унормовуються підстави дострокового припинення повноважень членів.
  • Чіткі вимоги для громадських організацій та творчих спілок.
  • Засідання Нацради без ліцензіатів.
  • Усунення колізії щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину