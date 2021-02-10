Реформування Нацради з питань телерадіомовлення: комітет підтримав законопроєкт

Верховна Рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує схвалити у другому читанні відповідний законопроєкт.

Документ пропонує дієву процедуру призначення та припинення повноважень членів Національної ради. Усе через те, що чинна процедура не гарантує незалежність та прозорі й ефективні механізми діяльності державного регулятора.

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Зокрема, одним з важливих завдань є врегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Нацради.

За результатами розгляду, комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт закону в цілому,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки цьому документу президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

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Що передбачає законопроєкт: коротко