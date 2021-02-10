Реформування Нацради з питань телерадіомовлення: комітет підтримав законопроєкт
Верховна Рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує схвалити у другому читанні відповідний законопроєкт.
Джерело:Верховна Рада
Документ пропонує дієву процедуру призначення та припинення повноважень членів Національної ради. Усе через те, що чинна процедура не гарантує незалежність та прозорі й ефективні механізми діяльності державного регулятора.
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Зокрема, одним з важливих завдань є врегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Нацради.
За результатами розгляду, комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт закону в цілому,
– мовиться у повідомленні.
Завдяки цьому документу президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.
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Що передбачає законопроєкт: коротко
- Врегулювання процедури прийняття на посаду члена Нацради.
- Прозорий перелік вимог до кандидатів на посаду.
- Унормовуються підстави дострокового припинення повноважень членів.
- Чіткі вимоги для громадських організацій та творчих спілок.
- Засідання Нацради без ліцензіатів.
- Усунення колізії щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину
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