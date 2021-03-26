Ми маємо залучати всіх громадян для захисту країни, – Загороднюк про реформу строкової служби

Джерело:24 канал
У новій Стратегії воєнної безпеки України мовиться про всеохопну оборону. Тобто, до цього можуть залучати не лише військові підрозділи, а й інші верстви суспільства.
Це дуже позитивний сигнал. Про це сказав колишній міністр оборони Андрій Загороднюк. Крім цього, строкову службу мають замінити на службу в резерві.
Зверніть увагу Ми маємо бути готовими, – Загороднюк сказав, чи чекати від Путіна наступу на Україну
За його словами, територіальна оборона згадується десятки разів у цьому документі. Так, цю концепцію піднесли на високий рівень.
Він також додав, що чекають на обговорення проєктів закону про територіальну оборону.
Як наголосив ексміністр, зараз ця реформа не є ефективною – на неї витрачається багато зусиль, а чинна строкова служба не відповідає національним інтересам України. До того ж присутні великі корупційні ризики.
Передбачена заміна строкової служби на службу в резерві. Не уточнюється – як та коли. Це вирішать, але вектор вже є і залучення населення до підготовки має залишатись,
– пояснив Загороднюк.
Тобто, це означає, що резерв готуватимуть і залучатимуть всіх боєздатних громадян, які мають можливість потім захищати країну.Довідка. Президент Володимир Зеленський 25 березня затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Згідно з затвердженим документом, військова безпека – це всеосяжна або комплексна оборона.
Дивіться відео: Загороднюк про Стратегію воєнної безпеки України