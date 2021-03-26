Ми маємо залучати всіх громадян для захисту країни, – Загороднюк про реформу строкової служби

У новій Стратегії воєнної безпеки України мовиться про всеохопну оборону. Тобто, до цього можуть залучати не лише військові підрозділи, а й інші верстви суспільства.

Це дуже позитивний сигнал. Про це сказав колишній міністр оборони Андрій Загороднюк. Крім цього, строкову службу мають замінити на службу в резерві.

Зверніть увагу Ми маємо бути готовими, – Загороднюк сказав, чи чекати від Путіна наступу на Україну

За його словами, територіальна оборона згадується десятки разів у цьому документі. Так, цю концепцію піднесли на високий рівень.

Він також додав, що чекають на обговорення проєктів закону про територіальну оборону.

Реформа строкової служби

Як наголосив ексміністр, зараз ця реформа не є ефективною – на неї витрачається багато зусиль, а чинна строкова служба не відповідає національним інтересам України. До того ж присутні великі корупційні ризики.

Передбачена заміна строкової служби на службу в резерві. Не уточнюється – як та коли. Це вирішать, але вектор вже є і залучення населення до підготовки має залишатись,

– пояснив Загороднюк.

Тобто, це означає, що резерв готуватимуть і залучатимуть всіх боєздатних громадян, які мають можливість потім захищати країну.

Президент Володимир Зеленський 25 березня затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Згідно з затвердженим документом, військова безпека – це

Дивіться відео: Загороднюк про Стратегію воєнної безпеки України