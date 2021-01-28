Реформа СБУ не буде йти гладко, – виконавчий директор Transparency International

Верховна Рада 28 січня у першому читанні проголосувала законопроєкт про реформування Служби безпеки України. Виконавчий директор організації Transparency International Андрій Боровик вважає, що найбільше підводних каменів буде саме в імплементації цього документу.
Джерело: 24 канал
Він припустив, що реформа СБУ не буде впроваджуватися без перешкод, зважаючи на позицію її очільника Івана Баканова.
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Андрій Боровик пригадав, що голова Служби безпеки доволі сильно критикував реформу. Зокрема, мовить про позбавлення СБУ можливості розслідувати деякі злочини.
Тому, я думаю, що реформа не буде йти гладко,
– зазначив він.
Втім додав, що все-таки наразі зарано говорити про те, наскільки СБУ на практиці буде сприяти чи опиратися цьому.
Виконавчий директор Transparency International розповів, що ця система не зазнавала жодних реформ за всі роки незалежності. "Навіть генеральну прокуратуру у 2015 – 2016 роках намагалися реформувати, але до СБУ руки не доходили", – пригадав він.
І наголосив, що не варто очікувати результати протягом року. Адже ця реформа триватиме досить довго, зважаючи на функції, які виконує цей орган.Зверніть увагу! Міжнародна організація Transparency International, яка має представництво і в Україні, щорічно публікує рейтинг сприйняття корупції в різних країнах. Українські експерти додають до рейтингу свої рекомендації. Саме реформа СБУ і позбавлення її можливості розслідувати економічні злочини останні 3 роки була в рекомендаціях.