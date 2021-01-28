Верховна Рада 28 січня у першому читанні проголосувала законопроєкт про реформування Служби безпеки України. Виконавчий директор організації Transparency International Андрій Боровик вважає, що найбільше підводних каменів буде саме в імплементації цього документу.

Джерело: 24 канал

Він припустив, що реформа СБУ не буде впроваджуватися без перешкод, зважаючи на позицію її очільника Івана Баканова.

Читайте також Рада попередньо схвалила реформу СБУ: що може змінитися

Андрій Боровик пригадав, що голова Служби безпеки доволі сильно критикував реформу. Зокрема, мовить про позбавлення СБУ можливості розслідувати деякі злочини.

Тому, я думаю, що реформа не буде йти гладко,

– зазначив він.

Втім додав, що все-таки наразі зарано говорити про те, наскільки СБУ на практиці буде сприяти чи опиратися цьому.

СБУ не реформували за всі роки незалежності, – Боровик

Виконавчий директор Transparency International розповів, що ця система не зазнавала жодних реформ за всі роки незалежності. "Навіть генеральну прокуратуру у 2015 – 2016 роках намагалися реформувати, але до СБУ руки не доходили", – пригадав він.

І наголосив, що не варто очікувати результати протягом року. Адже ця реформа триватиме досить довго, зважаючи на функції, які виконує цей орган.

Зверніть увагу! Міжнародна організація Transparency International, яка має представництво і в Україні, щорічно публікує рейтинг сприйняття корупції в різних країнах. Українські експерти додають до рейтингу свої рекомендації. С

Що передбачає реформа Служби безпеки України