Рада попередньо схвалила реформу СБУ: що може змінитися

Служба безпеки України почне докорінне реформатування. Рада схвалила в першому читанні відповідний законопроєкт 28 січня.
Джерело: 24 канал
Законопроєкт №3196 "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" вніс на розгляд парламенту Володимир Зеленський. Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
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Раніше нардепка від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначала, що цей законопроєкт був предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами.
Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати через некомпетентні та корумпованих кадри, зокрема, щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим,
– зазначила вона у коментарі Інтерфакс-Україна.
За її словами, реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості.
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Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО. Проєкт нового закону підготували у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Офісом зв'язку НАТО в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні.
Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.
Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.
Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь в одному з інтерв'ю підкреслив, що у новій структурі не передбачено головні управління "К" та КЗЕ, і СБУ не братиме участі у досудовому розслідуванні корупційних та економічних злочинів.
Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році, а в особливий період вона може досягати 20 тисяч.