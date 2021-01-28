Рада попередньо схвалила реформу СБУ: що може змінитися

28 січня 2021 , 15:13
Читать новость на русском

Служба безпеки України почне докорінне реформатування. Рада схвалила в першому читанні відповідний законопроєкт 28 січня.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт №3196 "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" вніс на розгляд парламенту Володимир Зеленський. Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Актуально Скандал із замовним убивством у СБУ: Рада хоче заслухати Баканова

Як відбувалося голосування за документ

  • За проголосували 285.
  • Проти були 2 парламентарі.
  • Утрималися 13.
  • Не голосували 37.
  • Загалом участь у голосуванні взяли 337 нардепів.
Зауважимо! Верховна Рада вперше дійшла до розгляду цього законопроєкту №3196-д 18 грудня. Але у підсумку не змогла ухвалити рішення через нестачу голосів.

Реформа СБУ: які виникали дискусії

Раніше нардепка від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначала, що цей законопроєкт був предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами.

Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати через некомпетентні та корумпованих кадри, зокрема, щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим,
– зазначила вона у коментарі Інтерфакс-Україна.

За її словами, реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості.

Нещодавній гучний випадок у СБУ

  • 23 січня українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного. За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти. Згодом у СБУ цю інформацію спростували.
  • Також у спецслужбі розповіли, що злочин планували у змові декілька людей і розробили чіткий план. Далі організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця.
  • Расюку вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту. Представник Офісу Генпрокурора України Андрій Лисокобилка зауважив, що підозрюваному може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне.
  • 27 січня СБУ оголосила Нескоромному підозру в організації замовного вбивства.

До теми СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Головне про реформу СБУ

Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО. Проєкт нового закону підготували у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Офісом зв'язку НАТО в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.

За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме:

  • контррозвідувальну діяльність;
  • управління ризиками державної безпеки;
  • оперативно-розшукову діяльність;
  • діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;
  • досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.

Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.

Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь в одному з інтерв'ю підкреслив, що у новій структурі не передбачено головні управління "К" та КЗЕ, і СБУ не братиме участі у досудовому розслідуванні корупційних та економічних злочинів.

Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році, а в особливий період вона може досягати 20 тисяч.