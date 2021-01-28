Служба безпеки України почне докорінне реформатування. Рада схвалила в першому читанні відповідний законопроєкт 28 січня.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт №3196 "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" вніс на розгляд парламенту Володимир Зеленський. Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

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Як відбувалося голосування за документ

За проголосували 285.

Проти були 2 парламентарі.

Утрималися 13.

Не голосували 37.

Загалом участь у голосуванні взяли 337 нардепів.

Зауважимо! Верховна Рада вперше дійшла до розгляду цього законопроєкту №3196-д 18 грудня. Але у підсумку не змогла ухвалити рішення через нестачу голосів.

Реформа СБУ: які виникали дискусії Раніше нардепка від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначала, що цей законопроєкт був предметом досить гострих дискусій між умовно консерваторами та реформаторами. Обидві сторони мають свою логіку й аргументи. З одного боку, службу потрібно модернізувати. З іншого боку, реформа не повинна зашкодити національній безпеці. Службу потрібно скорочувати через некомпетентні та корумпованих кадри, зокрема, щоб звільнити шлях чесним і розумним, особливо молодим,

– зазначила вона у коментарі Інтерфакс-Україна. За її словами, реформа СБУ назріла давно, а тому потрібно прибрати або скоротити невластиві функції, зокрема, щоб знизити рівень корумпованості. Нещодавній гучний випадок у СБУ 23 січня українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка . Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного . За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти. Згодом у СБУ цю інформацію спростували.

. За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти. Згодом у СБУ цю інформацію спростували. Також у спецслужбі розповіли, що злочин планували у змові декілька людей і розробили чіткий план. Далі організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця.

І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця. Расюку вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту. Представник Офісу Генпрокурора України Андрій Лисокобилка зауважив, що підозрюваному може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне.

27 січня СБУ оголосила Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. До теми СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства Головне про реформу СБУ

Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО. Проєкт нового закону підготували у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Офісом зв'язку НАТО в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.

За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме:

контррозвідувальну діяльність;

управління ризиками державної безпеки;

оперативно-розшукову діяльність;

діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;

досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.

Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.

Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь в одному з інтерв'ю підкреслив, що у новій структурі не передбачено головні управління "К" та КЗЕ, і СБУ не братиме участі у досудовому розслідуванні корупційних та економічних злочинів.

Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році, а в особливий період вона може досягати 20 тисяч.