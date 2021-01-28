Рада попередньо схвалила реформу СБУ: що може змінитися
Служба безпеки України почне докорінне реформатування. Рада схвалила в першому читанні відповідний законопроєкт 28 січня.
Джерело: 24 канал
Законопроєкт №3196 "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" вніс на розгляд парламенту Володимир Зеленський. Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
Актуально Скандал із замовним убивством у СБУ: Рада хоче заслухати Баканова
Як відбувалося голосування за документ
- За проголосували 285.
- Проти були 2 парламентарі.
- Утрималися 13.
- Не голосували 37.
- Загалом участь у голосуванні взяли 337 нардепів.
Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО. Проєкт нового закону підготували у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Офісом зв'язку НАТО в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні.
Як зазначають автори у пояснювальній записці, законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки. Окрім того, він приводить законодавство України, що регулює діяльність Служби безпеки України, у відповідність із сучасними викликами, потенційними та реальними загрозами державній безпеці України.
За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме:
- контррозвідувальну діяльність;
- управління ризиками державної безпеки;
- оперативно-розшукову діяльність;
- діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;
- досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.
Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.
Заступник керівника з питань реформування СБУ Сергій Пунь в одному з інтерв'ю підкреслив, що у новій структурі не передбачено головні управління "К" та КЗЕ, і СБУ не братиме участі у досудовому розслідуванні корупційних та економічних злочинів.
Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році, а в особливий період вона може досягати 20 тисяч.
Поділитися новиною