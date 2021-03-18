В Україні до середини літа 2021 року можуть прийняти у першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни у системі громадських перевезень. Зокрема, нардепи хочуть забезпечити людей комфортним транспортом.

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Горенюк розповів, що систему громадських перевезень в Україні варто повністю змінити. На його думку, для цього варто зважати на досвід розвинених країн Європи у цій галузі.

Читайте також Львів наближається до ери е-квитка: отримали першу партію тестових валідаторів

За словами Горенюка, відповідний законопроєкт депутати планують прийняти вже до середини літа 2021 року. Водночас пілотний проєкт можуть запустити у Кривому Розі.

Ми плануємо прийняти законопроєкт у першому читанні вже цієї сесії, тобто до середини літа,

– наголосив нардеп.

Що не так з чинною системою перевезень

Горенюк зазначив, що система громадських перевезень наразі призводить до корупції. Усе через те, що перевізники насправді конкурують не за маршрут чи якісні послуги, а за те, у кого "більше знайомств" у місцевій владі.

На думку нардепа, іншими недоліками є погана якісь транспортних послуг та постійний конфлікт місцевої влади й перевізників щодо тарифів.

До теми У Києві спіймали маршрутника, який був під наркотиками: фото

У чому суть нового законопроєкту

Горенюк розповів, що замовник в особі місцевої влади купуватиме на тендері транспортну роботу. У результаті переможе той перевізник, який запропонує найменшу ціну за кілометр транспортної роботи.

За словами нардепа, місцева влада самостійно визначатиме тариф за допомогою електронного квитка.

"Електронний квиток – головна мета громадських послуг з перевезення пасажирів. Вони можуть працювати виключно при автоматизованій системі проїзду. Якщо місто збирає гроші, то це не має бути чорною готівкою", – зауважив депутат.

Читайте також Понад мільярд гривень: таку суму заплатив Київ за проїзд пільговиків

На думку Горенюка, найкращим способом знайти гроші для хорошого рухомого складу є забезпечення конкурентних умов для перевізників.

Деталі законопроєкту про зміну громадського транспорту: дивіться відео