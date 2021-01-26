Вже цього тижня парламент буде розглядати законопроєкт про референдум.

Джерело: Facebook

Що ховається за законопроєктом про реферндум

Попередній в редакції Януковича був визнаний неконституційним, бо дозволяв узурпувати владу тодішній більшості – "Партією регіонів". Їм він був потрібний, щоб закріпити проросійську орієнтацію України. Лише Революція Гідності дозволила цьому зппобігти. То ж дуже важливо і нову редакцію перевірити на такий же гріх.

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І, вуаля: на референдумі можна скасувати будь-який закон. При цьому використавши електронне голосування, яке повністю контролюватиме ЦВК.

Уявімо ситуацію, парламентська партія ініціювала референдум з метою укласти мирний договір з Росією. Прописавши там формулу Штайнмаєра, тобто вибори на окупованих територіях до контролю їх українськими військами. З олігархічними каналами домовилися – вони на всю його піарять. Люди приходять і голосують – 73% за, бо хто ж не хоче миру. І все, рішення набуває сили закону. Що далі – можна уявляти лише в жахливому сні.

А тепер додайте що в ЦВК у нас 11 з 15 це представники однієї політичної сили. Що дільничні виборчі комісії можуть зупиняти е-голосування, якщо є підозри у фальсифікаціях (а ДВК формують парламентські партії). Що можна буде скасувати будь-який закон і процедури оскарження цього рішення фактично немає. І зрозумієте, чому підтримувати таку ініціативу немає жодного бажання.

Це міни сповільненої дії

Це я ще не згадав, як більшість ставиться до "народовладдя". Бо саме його проявом називали псевдореферендум під час місцевих виборів. Хто формував питання, хто оплачував, хто проводив це маніпулятивне дійство – оповита таємницею.

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Закладати такі міни сповільненої дії маючи ворогом Росію – верх некомпетентності. А може й злочинний задум. Бо не враховувати досвід Брекзіту та інших подій можна лише або з дурості, або зі злочинною метою. Та зрозуміло одне – референдум занадто делікатний механізм, щоб його впроваджувати так дивно.