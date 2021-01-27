Хто і навіщо демонізує закон про референдум?

У прийнятому законі досить багато запобіжників щодо тем, які не можна виносити на референдуми. Далі читайте російською.

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Закон о референдуме: что меня удивляет

Что меня изумляет и отчасти беспокоит, так это отчетливо выраженный антидемократический дискурс у части критиков закона о всеукраинском референдуме. Ведь некоторыми критиками отрицается сама возможность проведения в Украине общенациональных референдумов, по причине политических рисков, мол украинские избиратели не так проголосуют, не то примут.

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С одной стороны, это явная политическая паранойя, причем по отношению к своему собственному народу. С другой стороны, это еще проявление политической шизофрении (уж извините за экзерсисы с политической психиатрией). В чем шизофрения? По мнению таких критиков, во время Майданов можно апеллировать к народу, а в связи с референдумами никак нельзя. Такая позиция как минимум проявляет двойные стандарты, что само по себе манипулятивно.

Не надо бояться собственного народа

Что мне принципиально не нравится, так это отрицание одного из демократических институтов, каким является референдум. Сразу оговорюсь, что я прекрасно знаю о том, что в ряде развитых стран референдумы не проводятся. В каждом конкретном случае для этого есть свои причины. Но в демократической теории и практике нет какого-то отрицания референдумов вообще, скорее есть дискуссия по этому поводу, некоторые ограничения и предостережения.

В нашем случае настораживает категоричность в отрицании института референдума (хотя это конституционная норма) и аргумент о "незрелости" избирателей. Так недалеко и до отрицания другого демократического института – выборов. Ведь если избиратели незрелые, не так проголосуют, не то примут (как заявляют некоторые критики), то это может относиться и к выборам.

Полушутливые предложения о введении разнообразных электоральных цензов у нас появляются регулярно. И на уровне подсознания они отражают реальное недовольство демократическими практиками. И от такой критики и недовольства по поводу того, как работает институт выборов, и подозрений относительно референдумов – один-два шага до авторитарных позиций и отрицания демократических институций. И забавно, и печально одновременно, что такие настроения выказывают люди, заявляющие, что они представляют в Украине европейские ценности. Боюсь, что это совсем не так.

Я догадываюсь откуда идут такие настроения. Во многом от шокирующих (для таких критиков) результатов выборов 2019 г. Именно тогда зародилась эта паранойя ("народ, сошедший с ума" и т.д. и т.п.). Но это неадекватная реакция. Надо не бояться собственного народа, а понимать и учитывать общественные настроения, в том числе и протестные (откуда, почему они возникают, как на них реагировать). Нормальная демократия именно на этом построена, а также на формировании оптимального баланса противоречивых общественных интересов.

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В заключение особо отмечу, что с использованием референдумов надо действовать осторожно и очень ответственно. В принятом законе достаточно много предохранителей относительно тем, которые нельзя выносить на референдумы. И это правильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Какие-то тараканы начнут вылезать из конкретной практики референдумов. И не стоит частить с референдумами. Это, как и выборы, достаточно дорогое удовольствие.

Поэтому резюме такое: не бойтесь референдумов, но будьте ответственными в процессе их инициирования и проведения.